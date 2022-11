Se listen: De her ender - sandsynligvis - som folketingsmedlemmer for Nordjylland

NORDJYLLAND:Efter tirsdagens valggyser skal der onsdag sættes navn på de kandidater, der kan tage plads i Folketinget.

I Nordjylland er der flere kandidater, der må bide negle og nøje holde øje med optællingen af personlige stemmer.

Hos den store nordjyske vinder - Socialdemokratiet - giver valget næsten sig selv. Der bliver formentlig genvalg til de nuværende medlemmer Mette Frederiksen, Bjarne Laustsen, Flemming Møller Mortensen, Ane Halsboe-Jørgensen, Simon Kollerup og Rasmus Prehn, og da veteranen Orla Hav har valgt at stoppe, er der en ledig plads, der kan gå til enten Per Husted, Morten Klessen eller Morten Ryom.

Internt opgør

Det største interne opgør kommer i Venstre, der inden valget havde fem nordjyder på Christiansborg. Det antal skal nu skæres ned til tre.

Ved det seneste valg var Preben Bang Henriksen Venstres topscorer med 18.459 personlige stemmer, og meget skal derfor være gået galt, hvis ikke han igen kan kalde sig medlem af Folketinget.

Senest stormede Marie Bjerre ind med 8.627 stemmer, og Torsten Schack Pedersen plejer at have godt fat i stemmerne i Thy og på Mors, så de to kan sandsynligvis også se frem til fire år mere som folketingsmedlemmer.

Det efterlader sandsynligvis Anne Honoré Østergaard og Maja Torp - der overtog pladsen efter Karsten Lauritzen - med Sorte Per.

Et andet spændende opgør er i Konservative, der fastholder ét mandat i Nordjylland. Indtil nu har Per Larsen haft det mandat, men han har denne gang fået konkurrence fra tidligere minister Jakob Axel Nielsen, og de to kommer sandsynligvis til at kæmpe om det nordjyske mandat.

Hos Radikale Venstre er der også spænding om, hvem der kan tage den nordjyske plads i tinget. Kampen står sandsynligvis mellem tidligere minister Christian Friis Bach - der har overtaget Marianne Jelsveds kreds i Hjørring - eller Daniel Nyboe Andersen, der stiller op i Aalborg.

Èn ender som suppleant

Hos Danmarksdemokraterne er spørgsmålet, hvem Inger Støjberg trækker med sig. Der var fire kandidater på stemmesedlen, og tre blev valgt. Enten Lise Bech, Kristian Bøgsted eller Peter Lindholt ender som suppleant.

Hos Nye Borgerlige, SF, Liberal Alliance, Moderaterne og Alternativet, der hver har fået et mandat, er det mere åbent.

Ved seneste valg blev Susanne Zimmer valgt for Alternativet, men da hun er skiftet til Frie Grønne - der overhovedet ikke kom i Folketinget - skal der findes et nyt medlem.

Hos Enhedslisten er der med stor sikkerhed genvalg til Peder Hvelplund.