Se listen: Her er de nordjyske folketingsmedlemmer

NORDJYLLAND:Ligesom til tirsdagens valg var der onsdag spænding til det sidste, da de personlige stemmer i Nordjylland blev talt op.

Det var specielt omkring Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, der var mest spænding. Men også om de sidste mandater hos Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne.

Hos Radikale Venstre var det helt tæt mellem tidligere minister Christian Friis Bach - der har overtaget Marianne Jelveds kreds i Hjørring - og Daniel Nyboe Andersen, der er opstillet i Aalborg.

Christian Friis Bach fik flest stemmer i de mindre kredse, mens Daniel Nyboe Andersen fik flest stemmer i Aalborg-kredsene.

Det var tæt, men det endte med, at Christian Friis Bach tog folketingspladsen.

Opgør hos Konservative

Hos Konservative havde man valgt at opstille tidligere minister Jakob Axel Nielsen i håb om, at partiet ville få så godt et valg, at man kunne få valgt mere end det hidtidige folketingsmedlem - Per Larsen. Det lykkedes ikke, og derfor var der pludselig kamp om den ene plads.

Takket være mange personlige stemmer i Hjørring og Frederikshavn blev det dog Per Larsen, der trak det længste strå.

Hos Socialdemokratiet var fire af de fem ministre så godt som sikre på genvalg - ligesom veteranen Bjarne Laustsen.

Rasmus Prehn, der har været indblandet i en række sager om økonomisk rod, lå meget længe i farezonen for at ryge ud, og herudover var der spænding om, hvem der skulle tage den ledige plads efter Orla Hav, der stopper i tinget.

Det endte med, at Per Husted ret suverænt tog den ledige plads, og at Rasmus Prehn med nød og næppe klarede skæret i meget tæt kamp med Morten Klessen og Morten Ryom.

Én kandidat for meget

Hos Danmarksdemokraterne var det spænding om hvilke to af Lise Bech, Peter Lindholt og Kristian Bøgsted der skulle følge Inger Støjberg i Folketinget.

Partiet havde fire opstillede kandidater i Nordjylland og fik tre mandater på tinget.

Det endte med at være få personlige stemmer til forskel men det blev Lise Bech og Kristian Bøgsted.

Her er dem, der er valgt:

Socialdemokratiet - 7 mandater

- Mette Frederiksen - 60.837 personlige stemmer

- Ane Halsboe-Jørgensen - 5469 personlige stemmer

- Simon Kollerup - 9947 personlige stemmer

- Flemming Møller Mortensen - 6194 personlige stemmer

- Bjarne Laustsen - 7601 personlige stemmer

- Rasmus Prehn 1899 personlige stemmer

- Per Husted 2221 personlige stemmer

Radikale Venstre - 1 mandat

- Christian Friis Bach - 1489 personlige stemmer

Det Konservative Folkeparti - 1 mandat

- Per Larsen 2384 personlige stemmer

Nye Borgerlige - 1 mandat

- Kim Edberg Andersen

Socialistisk Folkeparti - 1 mandat

- Theresa Berg Andersen 1081 personlige stemmer

Liberal Alliance - 1 mandat

- Sólbjørg Jakobsen - 4421 personlige stemmer

Moderaterne - 1 mandat

- Kristian Klarskov - 1772 personlige stemmer

Venstre - 3 mandater

- Preben Bang Henriksen - 10.644 personlige stemmer

- Marie Bjerre - 9744 personlige stemmer

- Torsten Schack Pedersen- 5248 personlige stemmer

Danmarksdemokraterne - 3 mandater

- Inger Støjberg - 47.211 personlige stemmer

- Kristian Bøgsted - 480 personlige stemmer

- Lise Bech - 521 personlige stemmer

Enhedslisten - 1 mandat

- Peder Hvelplund - 1978 personlige stemmer

Alternativet - 1 mandat

- Theresa Scavenius - 4115 personlige stemmer