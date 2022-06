Statsministeren holdt pressemøde om corona

De kommende måneder kan blive afgørende for coronavirus i Danmark. Derfor holder statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag klokken 10 pressemøde.

Pressemødet vil handle om den coronastrategi, som regeringen flere gange har varslet ville komme inden sommerferien.

Strategien kommer, på et tidspunkt hvor smitten med coronavirus igen stiger i Danmark.

Det skyldes blandt andet en undervariant til omikronvarianten, som er blevet dominerende i Danmark. Den hedder BA.5.

I forrige uge udgjorde undervarianten 32 procent af alle tilfældene i landet, mens varianten i sidste uge udgjorde 59 procent. Det har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag oplyst på det sociale medie Twitter.

Samtidig har myndighederne haft en forventning om, at smitten ville stige frem mod efteråret og vinteren. Derfor har der været et ønske om at være forberedt.

Danskere over 50 år får tilbudt fjerde vaccinestik fra 1. oktober

Ritzau melder allerede før pressemødet om, at alle danskere over 50 år bliver tilbudt det fjerde vaccinestik mod coronavirus per 1. oktober.

Beboere på plejehjem vil få tilbudt et nyt stik før 1. oktober.

Da Magnus Heunicke i begyndelsen af juni deltog i et samråd på Christiansborg, sagde han, at det er vigtigt at have planer for forskellige scenarier.

Det skal være med til at sikre, at Danmark trods stigende smitte kan undgå, at der er dele af samfundet, som igen skal lukkes ned.

Han sagde samtidig, at det i alle scenarier vil være den ældre del af befolkningen, som bliver vaccineret først. Om alle aldersgrupper vil blive anbefalet vaccination mod corona vides ikke.

V forlanger vaccineplan

Venstre vil forlange, at der ligger en plan for både vaccination af ældre og sundhedsvæsenets beredskab senere onsdag, hvor Statsministeriet har indkaldt til pressemøde om coronasituationen.

Det siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V) onsdag morgen.

- Det ville være dybt ulykkeligt og en uacceptabelt situation, hvis Danmark igen bliver lukket ned, og vi skal have epidemilov, og der skal udbetales hjælpepakker på grund af få hundrede patienter, siger han.

Hos Enhedslisten er forventningerne også, at der kommer en plan for efterårets coronastrategi.

Ifølge sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) kunne den plan handle om test, opsporing og vaccination, men også muligheden for at sætte ind lokalt, hvis der ses en stigning i smitten.

- Vi vil undgå at stå i en situation med restriktioner og nedlukninger, og det handler om at tage det i opløbet, siger Hvelplund onsdag morgen.