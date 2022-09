Se med live: Sundhedsministeren giver status på covid-19

COVID-19:For lige knapt to og et halvt år siden blev Danmark lukket ned på grund af covid-19. Her i september 2022 fylder sygdommen stadig i samfundet.

Derfor holder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) klokken 12.30 pressemøde, hvor han giver en status på covid-19, vacciner og vaccinationsplan.

På mødet deltager også direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, direktør i Lægemiddelstyrelsen, Lars Bo Nielsen, og faglig direktør i Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause.