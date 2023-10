Skatten op og nedlæggelse af skoler: Nu er planerne på plads

Skattestigninger, skolelukninger og sparekataloger.

Alt sammen noget, der har været flittigt diskuteret hos de nordjyske politikere under dette års budgetforhandlinger ude i kommunerne.

Nu er alle budgetter (Læsø undtaget, red.) på plads, og her giver vi en kor...

1 Morsø Kommune

Budgetforliget, indgået af en samlet kommunalbestyrelse, skærer en række ydelser på ældre- og handicapområdet ned til det lovpligtige minimum. Arkivfoto: Bo Lehm

Skatten: Skatteprocent 25,8, grundskyldspromille 15,3, begge dele uændret.

Skolerne: Der er uændret fire folkeskoler i kommunen. Desuden er der fortsat 10. klasse, ungdomsskole og specialskolen Erslev Skole.

Debat om blandt andet: Budgetforliget, indgået af en samlet kommunalbestyrelse, skærer en række ydelser på ældre- og handicapområdet ned til det lovpligtige minimum. Det går bl.a. ud over en klippekortordning til ekstra, valgfri hjælp i hjemmet og på plejecentre, forplejning i eget hjem, prisgaranti på plejehjemsmad og tilbud om motion m.m.

2 Thisted Kommune

Som led i budgetforliget blev det besluttet at lukke to plejecentre, Solhjem i Østerild (foto) og Kastaniegården i Snedsted. Foto: Bo Lehm

Skatten: Kommuneskatten er uændret 25,50 procent. Grundskyldspromillen er uændret 23,75.

Skolerne: Kommunalbestyrelsen havde i juni et forslag til ny skolestruktur på dagsordenen. Her besluttede et snævert flertal at lukke kommunens mindste folkeskole, Vestervig Skole. Forslaget fra forvaltningen gik på at lukke yderligere to skoler i Sydthy samt to af Hannæs-Østerild Skoles tre skoleafdelinger, men det var der ikke flertal for.

Debat om blandt andet: Som led i budgetforliget blev det besluttet at lukke to plejecentre, Solhjem i Østerild og Kastaniegården i Snedsted.

Begge plejecentre var udpeget til lukning i en plejeboligplan, som der ikke var flertal for at stemme igennem i kommunalbestyrelsen sidste år. Under høringsfasen sidste år var borgerne i de to landsbyer meget aktive i deres protester. Nu, hvor lukningen kommer som led i et forlig, er løbet kørt.

3 Mariagerfjord Kommune

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har indgået forlig om budget 2024. Fra venstre borgmester Mogens Jespersen (V), Jens Riise Dalgaard (S), Jørgen Hammer Sørensen (DF), Jens-Henrik Kirk (K), Peder Larsen (SF), Emma Mølgaard (Nye Borgerlige), Henrik Sloth (V) og Leif Skaarup (S). Foto: Mariagerfjord Kommune

Skatten: Parterne er enige om at fastholde skatteprocenten på de nuværende 25,9.

Skolerne: Der er ikke skoler, som har været i spil til at lukke.

Debat om blandt andet: Der er besparelser på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser generelt. Der spares en stilling som musikterapeut, der skæres i værdighedsmidlerne på ældreområdet, der reduceres i sprog-læseindsatsen, og fire flersprogspædagoger spares væk.

4 Vesthimmerland Kommune

Ullits Skole er en af tre skoler, der blev lukket af byrådet. Foto: Torben Hansen

Skatten: Uændret. Skatteprocent på 26,3 procent i årene 2024 – 2027. Grundskyld 7,2 promille for produktionsjord og 9,3 promille for øvrige ejendomme.

Skolerne: Før sommerferien besluttede byrådet i Vesthimmerland at nedlægge tre landsbyskoler fra sommeren 2024 - som konsekvens deraf afsatte man nu på budget-2024 penge til gratis buskørsel for skoleelever i kommunen. Der er afsat 428.000 kr. til, at alle skoleelever fra 0.–9. klasse (Folkeskole og friskole) kan køre gratis med bus på alle ruter i Vesthimmerland.

Debat om blandt andet: Skolestrukturen, der blev vedtaget før sommerferien, gav ramaskrig - men der var ikke megen ballade omkring selve 2024-budgettet.

Og dog - som en konsekvens af nedlægningen af de tre skoler tidligere - nager beslutningen om at lukke Vester Hornum, Ranum og Ullits skoler så meget hos Lars Rem fra Nye Borgerlige, at han ikke kunne se sig i budgetaftalen. I budgetforhandlingerne indgik provenuet fra skolelukningerne nemlig som en besparelse på årligt 4,8 millioner kroner i de kommende år.

5 Rebild Kommune

Byrådet lukker to skoler, Bælum og Blenstrup. Foto: Martin Damgård

Skatten: Den stiger med 0,5 procent. Det første år (2024) giver skattestigningen faktisk færre indtægter, nemlig 1,6 mio. kroner, fordi kommunen rammes af statslige sanktioner.

Skolerne: Byrådet lukker to skoler, Bælum og Blenstrup, med virkning fra august 2024. Eleverne flyttes til Terndrup Skole. I Blenstrup er forældre allerede i gang med at oprette friskole, der kan tage over næste år.

Det er man ikke i Bælum, men byrådet er parat til at udsætte lukning af skolen i Bælum i et år, så byen kan nå at oprette en friskole.

Debat om blandt andet: Lukning af Læringscenter Kilden i Skibsted, der er et specialtilbud til børn med handicap og kognitive udfordringer. Eleverne skal flyttes til nye tilbud på henholdsvis Suldrup Skole og en kommende nybygget folkeskole i Støvring.

6 Aalborg Kommune

Der var debat om blandt andet et forslag om at lukke Det Hemlige Teater. Foto: Torben Hansen

Skatten: I Aalborg Kommune er det besluttet at hæve skatten med 0,2 procentpoint fra 25,4 til 26,6 procent, hvilket svarer til cirka 50 kroner om måneden for borgere med en mellemindkomst på 300.000 kroner årligt.

Det er første gang siden 90'erne at skatten hæves, og det forventes, at stigningen - selv efter sanktioner fra staten - vil indbringe kommunen 18,4 mio. kroner i 2024 stigende til 73,8 mio. kroner fra 2028.

Skolerne: Der lukkes ikke skoler i Aalborg, selvom otte små landsbyskoler oprindeligt var i kikkerten i forhold til besparelser.

Debat om blandt andet: Det gik blandt andet på de foreslåede skolelukninger samt forslag om at lukke Det Hemlige Teater, Kunsthal Nord og marinemuseet Springeren.

Stor modstand var der også mod at lukke eller skære i tilbud til udsatte, sårbare eller kriminalitetstruede unge, bo- og aktivitetstilbud til handicappede, ledsagelse af handicappede, antallet af uddannede pædagoger i daginstitutionerne og en generel nedskæring på byens skoler og antallet af lærere.

Alt sammen noget der - bortset fra teatret, kunsthallen og museet, der kun har fået et års ekstra frist - er droppet nu.

7 Læsø Kommune

På Læsø er budgetforslaget stadig i høring. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Budgetforslaget er stadig i høring, og det ventes, at de politiske forhandlinger genoptages torsdag 5. oktober.

8 Brønderslev Kommune

Det er i Brønderslev Kommune besluttet at spare på lærernes forberedelsestid. Arkivfoto: Lars Pauli

Skatten: Skatten står stille i Brønderslev Kommune, hvor den næste år fortsat vil ligge på 26,3 procent. For at få pengene til at passe så er der blandt andet planlagt en ret omfattende besparelse på det administrative område.

Skolerne: En af de investeringer, som der til gengæld er blevet råd til at lave, er på skoleområdet. Her afsættes der over de kommende fire år sammenlagt 12 millioner kroner.

Det er til gengæld besluttet at spare på lærernes forberedelsestid. Selv om det endnu ikke er fastlagt, hvordan besparelsen skal udmøntes, så skal der allerede i 2024 skaffes en gevinst på 1,5 millioner kroner - og 3,5 millioner kroner i 2025.

Debat om blandt andet: Tidligere på året var den socialdemokratiske byrådsgruppe ude med en kraftig kritik af den BDO-rapport med spareforslag, som det blå byrådsflertal i Brønderslev Kommune har brugt en halv million kroner på at få lavet forud for forhandlingerne om budget 2024, hvor der er spareforslag på en lang række områder.

9 Hjørring Kommune

Peter Roesdahl har kæmpet hårdt for Den Blå Sociale Café i Hjørring, og nu er den reddet Hjørring. Foto: Bente Poder

Skatten: Der er ingen ændringer i skatten i Hjørring Kommunen, som forbliver at ligge på 26,21 procent.

Skolerne: Der skal heller ikke lukkes skoler, og der er fundet ekstra 10 millioner til at styrke den almene folkeskole i kommunen.

Til gengæld vil der næste år blive sparet på specialundervisningen på Hjørringskolen, hvor skoledagen for de yngste elever bliver kortere.

Debat om blandt andet: Der har været meget debat om Den Blå Sociale Cafe for nuværende og tidligere alkoholikere i Hjørring. Cafeen har været truet af lukning, fordi kommunen ville fjerne tilskuddet. Nu er der afsat 400.000 kroner årligt, foreløbigt over de næste fire år. Det var det beløb, Blå Kors selv havde ønsket.

Kulturstedet Vendelbohus får en ny bevilling på 150.000 kroner årligt, og Kunstbygningen i Vrå slipper for den kraftige barbering af det kommunale tilskud, som der ellers var lagt op til.

10 Frederikshavn Kommune

Michael Høiriis har tidligere været alkoholiker. En del af hans redning blev Fontænehuset i Frederikshavn, hvor han har haft sin gang de sidste 10 år. Foto: Martin Damgård

Skatten: I Frederikshavn Kommune betaler borgerne 26,2 procent i kommuneskat, og det bliver der ikke ændret på i næste års budget.

Skolerne: Der skal ikke lukkes skoler i Frederikshavn Kommune i forbindelse med budget 2024, men der er dog indarbejdet reduktioner på 2,7 millioner kroner i 2024 stigende til 12,8 millioner kroner i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning.

Debat om blandt andet: Takststigningen i vuggestuer er skrottet. Der var ellers lagt op til, at børnefamilier skulle betale tusind kroner ekstra om måneden.

Der er dog stadig en række områder i det kommunale budget, hvor politikerne skal spare. Herunder den selvejende institution Fontænehuset i Frederikshavn, hvor 150 psykisk sårbare borgere er tilknyttet.

Lilleskolen i Frederikshavn, som er et tilbud til voksne sindslidende, skal også spare, ligesom politikerne fastholder, at der kun skal være rengøring til de ældre hver tredje uge.

11 Jammerbugt Kommune

Et nyt sparekatalog gik blandt andet ud over Naturcenter Fosdalen. Her har en populær naturvejleder gennem to årtier haft tusindvis af børnehave- og skolebørn forbi på udflugter og lejrskole i naturen. Arkivfoto: Bo Lehm

Skatten: Skatten holder sig i ro i Jammerbugt Kommune.

Skolerne: Folkeskolerne har over årene fået kniven flere steder i kommunen. Senest var skolelukninger oppe at vende sidste år, da politikerne truede med at lukke Tranum Skole.

Skolen blev reddet på målstregen, og der fulgte at løfte om at frede skolen i fire år med. Det løfte holder kommunalbestyrelsen indtil videre.

Helt fri for besparelser er skoleområdet dog ikke, og ligesom alle øvrige områder har der også her været kørt med grønthøsteren.

Debat om blandt andet: Et af de steder, besparelserne virkelig kan mærkes, er i den nordligste del af Jammerbugten. Her stod den integrerede vuggestue og børnehave i V- Hjermitslev egentlig til at lukke, men i stedet har politikerne på trods af store protester valgt at fordele både børn her og i nabobyen Saltum på en ny måde.

Nu skal vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn have deres dagligdag i Saltum, mens de så bliver flyttet til V. Hjermitslev i den sidste børnehave-tid, før de til slut flytter tilbage til Saltum, når de skal i skole.

På trods af de mange besparelser, der allerede er stemt igennem, blev der forud for budgetforhandlinger sendt et nyt sparekatalog i høring. Det gik bl.a. udover djøf’erne i forvaltningen, men også over Naturcenter Fosdalen.

Noget der i den grad har vakt undren blandt borgerne. Her har en populær naturvejleder gennem to årtier haft tusindvis af børnehave- og skolebørn forbi på udflugter og lejrskole i naturen.

Borgmesteren håber, at der igen kommer et naturcenter i Fosdalen, når Naturnationalpark Tranum formentlig snart bliver en realitet, men indtil da er det altså farvel og tak.

12 Region Nordjylland

Byggeriet af supersygehuset kan også skride endnu mere, men i første omgang er det dog ikke noget, der vil kunne mærkes af nordjyderne. Foto: Lars Pauli

Region Nordjylland skal egentlig ikke spare i 2024 - ligesom kommunerne får de flere penge fra staten end de fik i 2023. Til næste er der afsat knap 14 milliarder kroner til drift af hospitaler og køb af sundhedsydelser.

Problemet er bare, at bevillingen ikke rakte i indeværende år, og muligvis heller ikke gør det næste år. Især fire ting har kostet regionen dyrt i indeværende år: Inflation, stigende medicinpriser, flere patienter og udgifter til vikarer.

I år kommer Aalborg Universitetshospital ud med et underskud på flere hundrede millioner. Problemerne forsvinder ikke med årsskiftet, og derfor skal budgetterne først skæres til og derefter skal de overholdes.

Debat om blandt andet:

Der var ikke de store protester, da regionsrådet i sidste uge vedtog budgettet for 2024, men det kan sagtens komme i løbet af året.

Hvis en besparelse på syv millioner kroner på ambulancerne ender med længere ventetid vil det give ballade, og så skal politikerne skal i gang med at se på hospitalsstrukturen, og det kan udløse lokale ramaskrig hvis der bliver lukket funktioner ned.

Mindre sparetiltag har også potentiale til at gøre folk vrede - populær var beslutningen om, at dialyse-patienter fremover selv skal tage et tæppe med, ikke.

Byggeriet af supersygehuset kan også skride endnu mere, men i første omgang er det dog ikke noget, der vil kunne mærkes af nordjyderne.