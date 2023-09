Skovbørnehave risikerer lukning: Forældre er klar til kamp

Langt ude i Rønhede Plantage nær Bedsted holder skovbørnehaven Skovtrolden til.

Her er børnene hver dag ude blandt de høje træer og vilde dyr, hvor de drager nytte af naturen, vejrets-, årstidernes- og døgnets skiften til at skabe trivsel, læring og udvikling.

Men nu kan Thys eneste skovbørnehave være truet på sin eksistens.

I efteråret 2022 indgik kommunalbestyrelsen i Thisted et budgetforlig, hvor det under overskriften "En fælles retning for fremtidens dagtilbud" fremgår, at der fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det betyder ifølge forvaltningen et pres på de mindre institutioner i Thisted Kommune.

På den baggrund igangsatte børne- og familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer. Og det er i den forbindelse, skovbørnehaven Skovtrolden er kommet på dagsordenen.

Klar til kamp

Børne - og familieforvaltningen har nemlig på baggrund af analysen foreslået, at Skovtrolden flytter til lokaler på Bedsted Skole, hvor der så også skal oprettes en vuggestueafdeling. Det vil angiveligt betyde en besparelse på godt en million kroner, hvis børnehaven dermed bliver så stor, at den ikke skal have del i den særlige minimumstildeling til små institutioner.

Men forældre fra Skovtrolden er klar til at tage kampen op for at bevare Skovtrolden som vi kender den. Det gælder blandt andet parret Kasper Ladefoged og Josephine Johansen, som har datteren Flora på fire år.

- Det giver simpelthen så meget for os som familie, at Flora kan komme ud i naturen og boltre sig. Hun er altid glad for at komme af sted, også selvom vejret er dårligt, og vi får som forældre også mulighed for at komme i skoven i en ellers travl hverdag, fortæller de.

Og det er ikke så lidt, børnene oplever i naturen:

- Den anden dag overværede de et rådyr, som var blevet kørt ihjel, blive brækket. Jeg vidste ikke, hvad brækket betød, men det kunne Flora fortælle mig. Så fik de lov at se, at et rådyr også har et hjerte ligesom os mennesker, og det syntes hun var rigtigt spændende, fortæller Kasper Ladefoged.

Charlotte Petersen er en anden af de andre forældre, som vil kæmpe for Skovtrolden. Hun har sønnen Hugo på fire år, og skovbørnehaven var et af de gode argumenter, da familien for et par år siden valgte at flytte til Bedsted fra Nørrebro i København.

- Det vil være så ærgerligt, hvis børnene ikke længere kan komme ud i naturen hver dag. Jeg anerkender, at kommunen skal spare penge, men det er en den eneste børnehave af sin slags i kommunen. Det at komme ud giver så meget, fordi der er højt til loftet, ro og masser af læring i naturen. Og så passer det jo også godt ind i kommunens grønne image, siger hun.

Forslaget om at flytte børnehaven Skovtrolden bliver tirsdag drøftet i børne- og familieudvalget.