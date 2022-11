Slutspurt efter fyraften hiver valgdeltagelsen op

Med mindre end to timer tilbage at stemme i har knap tre ud af fire vælgere sat deres kryds.

En rundspørge, som Ritzau har foretaget blandt 19 kommuner, der tilsammen har 762.000 stemmeberettigede, viser at 72,9 procent havde stemt ved 18-tiden.

Det er en smule færre end ved det seneste valg i 2019, hvor 74,6 procent havde stemt i de samme kommuner ved den tid.

Det endda på trods af, at antallet af brevstemmer har været langt større denne gang.

Omvendt lå valget i 2019 på grundlovsdag, og det kan have betydet, at nogle vælgere stemte tidligere, end de ellers ville have gjort.

Noget tyder da også på, at der i år er mange, der først har stemt, efter at de har fået fri fra arbejde.

Tidligere på dagen lå valgdeltagelsen langt under niveau, men i byer som Aarhus og i Viborg meldes der sent på dagen om køer ved flere valgsteder.

Peter Søndergaard, der er administrativ leder af Danmarks største valgsted, Viborg Stadion Center, er da også sikker på, at der fortsat vil komme masser af kunder i valgbutikken helt frem til lukketid.

- Her på valgstedet plejer det store rykind at ske mellem 16 og 19.30, så jeg forventer egentlig, at vi nok skal indhente noget af det tabte frem mod klokken 20, hvor vi lukker, siger han.

Sammenligner man med valget i 2015, der også faldt på en hverdag, var stemmeprocenten dengang 70,3 ved 18-tiden.

Valgstederne lukker som nævnt klokken 20. Hvis der på det tidspunkt fortsat er nogen, der står i kø, får de også lov at stemme.

/ritzau/