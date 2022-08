Søren Pape vil være Danmarks næste statsminister

POLITIK:De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har i lang tid fedtspillet om emnet, men mandag på et pressemøde slår han det endegyldigt fast: Pape vil være statsminister, og derfor har han meldt sig som statsministerkandidat.

Dermed har blå blok to statsministerkandidater til det kommende folketingsvalg. Foruden Pape er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, den anden.

Det næste folketingsvalg skal senest finde sted 4. juni 2023, men der spekuleres i dansk politik i disse dage på, om statsminister Mette Frederiksen (S) kan finde på at trykke på valgknappen inden alt for længe.

Grunden til det er blandt andet, at regeringens støtteparti De Radikale hen over sommeren har fastholdt partiets trussel om at vælte S-regeringen, hvis der ikke udskrives folketingsvalg senest 4. oktober.

/ritzau/