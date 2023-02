Sommerhusbyggeri: Lisbeth kæmper videre og får opbakning fra forening

BLOKHUS:I halvandet år har Lisbeth Bach forsøgt at overbevise lokalpolitikerne i Jammerbugt Kommune om, at naturen bliver taber, når man giver dispensation til at fjerne en del af en klit for at give plads til et større sommerhus end det eksisterende.

Jammerbugt Kommune har givet et nabohus en byggetilladelse, som betyder, at det eksisterende hus på grunden, der er 90 kvadratmeter erstattes med et nyt hus på 180 kvadratmeter.

Dette er muligt indenfor den gældende lokalplan - dog har det krævet en dispensation at fjerne en del af klitten bag huset for at gøre plads til et anneks på 50 kvadratmeter.

-Jeg finder det skræmmende, at man går man ind og ødelægger vores natur for, at der kan være så stort et hus på grunden, siger Lisbeth Bach, der ejer et sommerhus på Ankerhusvej, som hun og hendes nu afdøde mand byggede i 1983.

- Jeg har ikke noget imod, at der bygges store sommerhuse, men det skal være i områder, hvor der er plads til dem. Dette byggeri er for voldsomt i forhold til grundens størrelse.

Lisbeth Bach mener, at det er ødelæggende for naturen, hvis man fjerner en del af klitlandskabet for at sikre plads til større sommerhuse. Arkivfoto: Lars Pauli

Hidtil har hendes anstrengelser været forgæves, må hun konstatere. Hun har dog ikke tænkt sig at opgive kampen af den grund.

- Jeg gør ikke andet end at spekulere på, hvad jeg skal gøre, men det er formålsløst, for der er ingen der lytter, siger Lisbeth Bach, der til daglig bor i Nørhalne.

- Det tager virkelig hårdt på mig, og flere har sagt til mig, at jeg skal passe på mit helbred, men retfærdighed betyder meget for mig.

Hun er dog ikke alene i sin kamp - ifølge Lisbeth Bach deler omkring 25 sommerhusejere i området hendes holdning. Også hos Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt møder det kritik, at Jammerbugt Kommune har givet dispensation til, at en del af klitten fjernes for at give plads til huset.

- Vi mener, at det er en afvigelse fra lokalplanens bestemmelser for området, når kommunen giver tilladelse til delvist at bortfjerne en klit med en højde, der er fem-seks meter højere end byggeriets fundament, siger Søren Rosenberg, der anbefaler, at Planklagenævnet afviser kommunens dispensation.

- Der er tale om et byggeri, som forudsætter omfattende terrænregulering og flytning af ca. 1000 kvadratmeter klitlandskab, hvoraf store dele er hede, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Søren Rosenberg mener, at den konkrete sag afviger meget i forhold til den eksisterende lokalplan, og derfor er der behov for at få en vurdering fra Planklagenævnet.

- Hvis der ikke klages over denne dispensation, kan man frygte enorme udvidelser fremover, hvor naturen bare flyttes, og dermed også et kystlandskab, hvor sommerhuse bliver markant mere synlige i landskabet.

Lisbeth Bach undrer sig over, at klagen til Planklagenævnet ikke har opsættende virkning.

- Jeg synes at det er utopisk, at man går i gang med at ødelægge klitten, inden der foreligger et svar fra Planklagenævnet, siger hun, der i øjeblikket overvejer at rette blikket mod nordjyske folketingskandidater for at få hjælp.

- Den her sag er principiel, for den vil komme til at danne præcedens for fremtidige byggerier, og det vil vi få store konsekvenser for sommerhusområderne, som efter min mening vil udvikle sig til parcelhusområder, siger Lisbeth Bach og efterlyser en helhedsvurdering af byggeriet.

- Kommunens lokalplaner er i bund og grund ikke meget værd, for de er for løse, og den gældende for dette område er endda forholdsvis ny, idet den er fra 2018.

Bedste løsning for området

Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V) er løsningen med at fjerne en del af klitten den mest optimale. Alternativet ville have været, at ejeren skulle have bygget i terræn.

- Havde vi ikke givet en dispensation, ville huset skulle have fulgt terrænet, og efter vores vurdering ville det have betydet, at man vil få et mere synligt og voldsomt byggeri end det, man får nu, siger Michael Krogsgaard.

- Lokalplanen for området giver mulighed for, at man må bygge 180 kvadratmeter beboelse og 50 kvadratmeter garage/udhus. Det kan man have en holdning til, om det er for meget eller for lidt, men det er nu engang det, der er besluttet.

Udvalgsformanden afviser, at kommunen er i gang med at ødelægge et sommerhusområde.

- Vi har ikke til hensigt at ødelægge sommerhusområderne. I forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan, laver vi en landskabsanalyse for at sikre, at området får nogenlunde samme udformning, og herefter fastlægger vi størrelsen på sommerhusene.

- Den her sag er kørt fuldstændig efter den foreliggende lokalplan. Vi vælger at give en dispensation ene og alene, fordi vi synes, at det er en bedre løsning for området.