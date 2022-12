Sommerhusejere i clinch med kommune: - Det er det vilde vest

RØDHUS:Med et nyt dokument fra Vurderingsstyrelsen havde ejerne af sommerhuse i Rødhus Klit håbet, at politikerne i Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ville trække i håndbremsen og sætte et omstridt projekt i bero for at undersøge forholdene nærmere.

Men det er ikke tilfældet.

Et enigt udvalg besluttede på det seneste møde at godkende en lokalplan, der tillader ejendomskoncernen Calum at bygge 58 sommerhuse i Rødhus Klit.

Planerne om nye sommerhuse i Rødhus har i flere år været genstand for massiv kritik. Med tiden er projektet blevet tilrettet - blandt andet husenes størrelse er minimeret. Men de nuværende sommerhusejere i Rødhus Klit fastholder, at området har landzonestatus og der derfor ikke må bygges nye sommerhuse. Foto: Torben Hansen

Sommerhusejerne har søgt aktindsigt i de ejendomsoplysninger, der ligger til grund for deres ejendomsskatter. Af dem fremgår det, at "grundværdiområde" er betegnet som landzone.

Derfor mener sommerhusejerne, at det ikke er muligt at opføre nye sommerhuse i området. Det vil ifølge planlovens § 35 kræve en ændring i kommuneplanen og en ny lokalplan.

Af Vurderingsstyrelsens dokument fremgår det, at der er tale om landzone i forhold til "grundværdiområde" - altså den værdi, der ligger til grund for udregning af ejendomsskat. Samtidig fremgår det, at matriklen er identificeret som et sommerhusområde.

Umiddelbart er det svært at aflæse en entydig konklusion i forhold til, om området er beliggende i landzone eller er udlagt som sommerhusområde.

Advokat Pernille Høxbro ejer et af de eksisterende 148 sommerhuse i Rødhus, og hun er ikke i tvivl.

- Ejendomsoplysningerne fra Vurderingsstyrelsen dokumenterer, at der er tale om landzone, fastslår Pernille Høxbro, der undrer sig over, at kommunen ikke reagerer på det nye materiale, som for små to uger siden blev sendt til forvaltning og alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- Jeg forstår ikke, at borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget ikke beder forvaltningen om at undersøge sagen igen. Nu ligger der et offentligt dokument, som efter min juridiske vurdering bringer politikerne i ond tro. Når man rent juridisk handler i ond tro, er man i risiko for at ifalde et erstatningsansvar, siger Penille Høxbro, der har mange års erfaring som byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune.

I nyt lokalplanforslag bliver det muligt at bygge op til 150 kvadratmeter. Christian Made Hagelskjær

Har set på indsigelser

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V), har modtaget og læst de seneste dokumenter, som sommerhusejerne har fremsendt.

Men han mener ikke, at der er anledning til at stoppe processen.

- Jeg læner mig op ad det, jeg får at vide i forvaltningen, og det er vores klare vurdering, at der er tale om et sommerhusområde. Vi har tilmed fået hjælp fra en ekstern advokat, som fastslår, at det er et sommerhusområde. Derfor vælger vi at godkende lokalplanen, siger Michael Krogsgaard.

- Det er vigtigt at huske på, at der er tale om et langt mindre projekt end det oprindelige, som også lagde op til byggeri i yderste klit.

Det er lokalplanforslag nummer to, der har været i offentlig høring, og det reviderede lokalplanforslag har resulteret i 82 indsigelser. Nogle af dem har kommunen forsøgt at imødekomme, siger udvalgsformanden.

- For at friholde natur og dermed sikre de bedst mulige vilkår for de markfirben, som menes at være i området, har vi besluttet, at stamvejene i området ikke skal asfalteres. Desuden er der indført en begrænsning på, hvor store terrasserne må være.

- Det vilde vest

Pernille Høxbro sætter spørgsmålstegn ved validiteten af den juridiske vurdering, som advokatfirmaet Kromann Reumert har lavet og som fastslår, at der er tale om et sommerhusområde.

- Det er samme advokatfirma, som Calum har benyttet som rådgiver. Det er en klar sammenblanding af interesser. Jammerbugt Kommune er ikke interesseret i jura - det er det vilde vest, siger hun og henviser til en sag fra Marielyst, hvor der er opført sommerhuse i forbindelse med et folkeferiecenter.

Pernille Høxbro er forundret over, at de seneste dokumenter fra Vurderingsstyrelsen ikke giver Jammerbugt Kommune anledning til at foretage en ny undersøgelse af områdets zonestatus. Arkivfoto: Bente Poder

- Jeg forstår ikke, at Jammerbugt Kommune vælger at tage skyklapper på i forhold til eksemplet fra Marielyst. Her er der ført retssag, som fastslår, at det har været ulovligt at bygge husene.

Hun tror ikke, at hverken økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen vil undlade at godkende lokalplanen, når politikerne senere skal behandle sagen.

- Jeg er nødt til at sætte min lid til, at der er uafhængige og juridiske kompetencer i Planklagenævnet, som kan vurdere denne her sag, siger Pernille Høxbro.