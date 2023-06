Spidskandidat siger stop for politik

REBILD:Få vidste, at hun ville stoppe. Men hvis Lene Aalestrups stop for politik kommer som et lyn fra en klar himmel, er det et usædvanligt langsomt lyn.

Efter to årtier med et parti i stadig fremgang synes hun simpelt hen at det er tid at prøve noget nyt. Både for Konservative i Rebild og hende selv.

- Jeg var faktisk i tvivl om jeg skulle stille op til det nuværende byråd. Jeg meddelte min bestyrelse, at denne periode biver min sidste allerede ved sidste valg. Det har været vigtigt for mig at det skulle ske fredeligt, ordentligt og gennemsigtigt, så der er gods tid til at finde en ny borgmesterkandidat, fortæller den 48-årige politiker.

Når næste valg kommer i 2025, vil hun runde de 50 leveår, og dermed også to årtier i byrådspolitik.

Stadig fremgang

Lene Nørager overtog pladsen som spidskandidat efter tidligere borgmester i Nørager Kommune Poul Larsen, og kan glæde sig over at være i et parti i stadig fremgang.

Ved sidste valg fik man ligesom borgmesterpartiet Venstre seks mandater og var tæt på det syvende. selv fik hun kommunens andethøjeste personlige stemmetal med 1115 krydser.

Som politiker har hun især været kendt som udvalgsformand på kultur- og fritidsområdet. Og det er her hun vneter at komme til at bruge en del af de kræfter der frigøres, når hun ikke er bundet af de pligter der følger med at være forgrundsfigur i et byråd.

- Jeg har tidligere blandt andet været gymnastikinstruktør og håndboldtræner. Men jeg har slet ikke haft tid til så meget de sidste mange år. Jeg har også været i bestyrelsen for energiselskabet Eniig. Jeg ved ikke præcist hvad jeg vil, men nu har jeg også to et halvt år til at mærke efter, hvad der er rigtigt for mig, fortæller Lene Aalestrup.

- Det bliver også dejligt ikke at være så bundet af aftaler i kalenderen, at jeg lettere kan gå ned og spille tennis, hvis jeg får lyst, nævner hun.

Stolt af resultater

Lene Aalestrup understreger, at hun går som en glad kvinde fra det, der har været en stor del af hendes liv:

- Jeg vil gerne takke for den måde, jeg altid er blevet mødt med af borgere, kollegaer, forvaltning samt mit eget parti. Jeg er stolt over, at vi i de fire perioder, jeg har stået i spidsen for Det Konservative Folkeparti, har været med i konstitueringen og taget ansvar - også når beslutningerne har været svære, siger hun blandt andet.

Formand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Rebild, Lasse Brunø, er også fuld af lovord om sin nu forhenværende borgmesterkandidat:

- Jeg er naturligvis ked af, at vi efter næste valg mister en så stor kapacitet i byrådet. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Lene for hendes altid seriøse og flittige arbejde for vores kommune og for Det Konservative Folkeparti.

Lene Aalestrups dag bliver i øvrigt præget af noget ganske andet end hendes stop i politik. Datteren Emilie på 25 år får sin kandidatur i jura fra Aalborg Universitet, og det skal selvfølgelig fejres behørigt.