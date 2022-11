Splittelse i Venstres nordjyske bagland - skal man gå i regering med S eller ej?

NORDJYLLAND:Fredag morgen begyndte fungerende statsminister og kongelig undersøger, Mette Frederiksen (S), regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvor partilederne én efter én kom på besøg.

Partierne var inviteret ind efter størrelsesorden, så den første, der var forbi, var Venstres Jakob Ellemann-Jensen.

Det helt store spørgsmål er, om Jakob Ellemann-Jensen er villig til at indgå i den brede midterregering, som Mette Frederiksen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen er gået til valg på.

Nordjyske har været i kontakt med adskillige personer i Venstres nordjyske bagland. Hvis Jakob Ellemann-Jensen lytter til dem, inden han endeligt beslutter sig for, om der skal dannes en bred midterregering, bliver han ikke nødvendigvis mere sikker på, om det er en god idé.

For det er et splittet bagland, Nordjyske har været i kontakt med.

Anette Agerbo fra Læsø sidder i Venstres hovedbestyrelse, der er øverste organ i partiets organisation. Hun mener, som flere andre fra partiets bagland på Læsø, at Venstre bør gå i regering henover midten - dog ikke for enhver pris.

- Venstre skal søge størst mulig indflydelse uden at sælge ud af det hele. Hvis stemmerne havde været fordelt på en anden måde, så der havde været en anden mulighed, så havde vi selvfølgelig ikke skullet gøre det. Men sådan er situationen ikke.

Anette Agerbo mener ikke, at Venstre kan bruge det til noget at sidde med armene over kors i fire år med en rød regering.

- Vi skal søge al den indflydelse, vi kan få, så Venstres politik kan blive ført igennem, siger hun og understreger, at Venstre vil lave store reformer.

- Hvis man kan få gennemført dem i en bred midterregering, så ville det være godt.

Også Mogens Krogh Jensen, medlem af hovedbestyrelsen for Venstre i Mariagerfjord, er positivt indstillet, når det kommer til at danne regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

- Man skal ikke bare afvise alting. Jeg tror, det er vigtigt, at man ser på indholdet for en bred regering, og så kan man tage stilling ud fra det. Og det har vi nogle dygtige folketingspolitikere, som tager sig af.

Hvis statsministeren for en bred regering kommer til at hedde Mette Frederiksen, kan du så leve med det?

- For mig er det vigtigt, at den, som skal lede en bred regering, også kan få den til at samarbejde. Vi skal se fremad.

Også Venstres nordjyske stemmesluger Preben Bang Henriksen, der ved tirsdagens folketingsvalg fik 10.644 personlige stemmer, har luftet tanker om, at det kan give mening at gå i regering med Socialdemokratiet. Til Jyllands-Posten sagde han torsdag:

- For mig er det ikke så afgørende, hvilke bogstaver der sidder sammen i en regering. Det vigtigste er, hvad man bliver enige om at gennemføre.

Det er nogle af de samme toner, der kommer fra Viggo Madsen, medlem af hovedbestyrelsen for Venstre i Vestthy.

- Vi skal da undersøge de muligheder, der er. Situationen er, som den er, siger han.

Han kan godt leve med eksempelvis en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Han har dog også ét afgørende forbehold.

- Det vigtigste er da, at det ikke bliver en rød regering. Og Mette Frederiksen skal ikke være statsminister.

Hovedbestyrelsesmedlem fra Mors, Poul Østergaard, har nøjagtigt samme forbehold.

- Vi skal da gå efter at få max indflydelse, og vi skal gå efter at komme i regering, men ikke hvis det bliver med Mette Frederiksen for bordenden.

Han kommer med en påmindelse om, hvad Venstre er gået til valg på.

- Venstre er gået til valg på, at vi skal have en borgerlig statsminister. Det skal være sådan, at folk kan stole på det, der blev sagt i valgkampen.

Flere kilder i Venstres bagland, som Nordjyske har været i kontakt med, understreger, at nok skal man søge maksimal indflydelse, men ikke for enhver pris. Kamelerne, der skal sluges, kan blive både for mange og for store.

For nogle har den allerstørste kamel navnet Mette Frederiksen.

- Der skal være nogle gode grunde til at gå i regering, hvis man skal leve med Mette Frederiksen. Og med den ledelsesstil, hun har, skal der fandeme være nogle gode grunde, siger en anonym kilde fra Venstres bagland.

Samme holdning har Sofie Ellegaard, der er formand for Venstres Ungdom i Aalborg.

- Jeg er ikke fan af, at vi skal i regering med Socialdemokratiet. Så hellere markere os som et stærkt oppositionsparti.

Louise Schouenborg Jæger er medlem af forretningsudvalget, der er nedsat af hovedbestyrelsen, og før er blevet beskrevet som maskinrummet - den inderste og mest magtfulde kerne i partiet.

Hun mener - på linje med andre kilder, Nordjyske har snakket med - ikke, at Venstre skal med i en regering med Socialdemokratiet.

- Det vil ikke være det værd. Vi kan sagtens lave brede aftaler med Socialdemokratiet, men der er stor forskel på at lave aftaler og så gå i regering. Vi risikerer at skulle gå for meget på kompromis i forhold til vores politik. Der er altså stor forskel på at være liberal og socialdemokrat, siger Louise Schouenborg Jæger, der som alle andre i denne artikel alene udtaler sig på egne vegne.

Om Venstre skal gå med i regering er en beslutning, der i sidste ende alene træffes af formanden Jakob Ellemann-Jensen.