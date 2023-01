Statsminister advarer mod folkeafstemning om store bededag

Statsminister Mette Frederiksen (S) advarer mod at gennemføre en folkeafstemning for at bevare store bededag.

Regeringen har foreslået og har flertal for at omdanne helligdagen til en arbejdsdag. Det er muligt for et mindretal i Folketinget at kræve en folkeafstemning om at bevare dagen, hvis det vil.

Men det vil være en "glidebane" ifølge statsministeren.

- Det vil være en glidebane, som er farlig, siger Mette Frederiksen efter en redegørelse til Folketinget, som kommer efter regeringsdannelsen i december.

Regeringen vil afskaffe store bededag for at finansiere et styrket forsvar tidligere end hidtil aftalt.

Men store dele af Folketinget er imod det forslag, og både kirken og fagbevægelsen er imod. Sidstnævnte har startet en underskriftsindsamling til fordel for store bededag, som på kort tid har fået mange støtter.

Der er endnu ikke 60 mandater, som det kræves, der er klar til at kræve en folkeafstemning. Det er et værktøj, som partier er varsomme med at bruge, fordi det kan gribe om sig.

Men en række partier afviser det ikke, hvis sagen udvikler sig yderligere.

Det vil statsministeren dog advare imod.

- Der har aldrig været afholdt en folkeafstemning om et konkret politisk emne før. Man kan prøve at tænke tanken til ende; hvad så næste gang nogen i Folketinget er uenig om klimapolitikken, folkepensionen eller folkeskolen?

- Skal vi så have folkeafstemninger en gang om måneden eller hvert halve år?, siger Mette Frederiksen.

Regeringen har givet partierne syv dage til at tilkendegive, om de er klar til at afskaffe store bededag og dermed få adgang til at forhandle om det kommende forsvarsforlig.

Men det afviser de ni resterende partier i Folketinget, uden at de kan pege på anden finansiering.

Regeringen håber, at flere partier vil være klar til at sløjfe store bededag.

/ritzau/