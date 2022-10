Statsministeren indkalder til pressemøde

Aalborg klar til at levere billig fjernvarme til by uden for kommunen Aalborg Forsyning har en særdeles eftertragtet vare, rådmand peger på, at man er positiv for at indgå andre aftaler i det nordjyske - projektet på vej til 530 borgere, der i dag bl.a. har naturgas, oliefyr og pillefyr