Stigende energipriser gør ondt - kommune får ekstraregning på 6,3 millioner kroner

FREDERIKSHAVN:- I øjeblikket er det en tikkende bombe under økonomien. Og det er ikke en hemmelighed, at det her er en alvorlig problemstilling, siger formanden for teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune, Karsten Thomsen (S).

Politikerne i udvalget er netop blevet præsenteret for et regnskab, som viser, at de stigende priser på el og brændstof medfører en ekstraregning på 6,3 millioner kroner bare i 2022.

På grund af de kommunale bygninger og brændstof til diverse maskiner lander næsten alle energiudgifter i Frederikshavn Kommunes park og vej-afdeling.

Følger situationen

- I teknisk udvalg vil vi i de kommende møder følge situationen tæt. Men nu har vi i hvert fald fundet besparelserne for i år, siger Karsten Thomsen.

Frederikshavn Kommune siger blandt andet stop for det arbejde, som udføres af eksterne entreprenører. Så vidt muligt vil Frederikshavn Kommune selv udføre dette arbejde.

Desuden stopper kommunen indkøbene af diverse maskiner, ligesom ledige stillinger ikke vil blive genbesat. Resten af året vil der heller ikke ske renoveringer og vedligeholdelse på kommunale bygninger - kun hvis der er tale om noget akut.

Julebelysningen rammes også

Julebelysningen i Skagen, Frederikshavn og Sæby rammes også. Det kommunale tilskud sættes ned fra 700.000 kroner til 350.000 kroner.

Desuden skal der sælges mere træ fra skovene, ligesom der skal spares på energien i de kommunale bygninger.

På mødet i teknisk udvalg var det samtidig meningen, at politikerne skulle tage stilling til den ene procents besparelse, som udvalget er blevet pålagt at finde.

For at finde de i alt 2,3 millioner kroner har partierne været i tænkeboks, men denne del af sparerunden blev udsat til august.