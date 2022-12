Prisen på varme er eksploderet: Nu får borgere hjælp

JAMMERBUGT:Jammerbugt Kommune har tidligere godkendt, at der kommer fjernvarme i Nørhalne, Biersted og Aabybro. Nu kommer der fjernvarme endnu flere steder. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunalbestyrelsen har nemlig godkendt, at Birkelse og Ryå bliver fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde. Aabybro Fjernvarme vil levere fjernvarmen i området og dermed imødekomme de mange borgerhenvendelser, de har fået. Projektet ventes at starte i sommeren 2023.

Også en ny udstykning ved Knøsgårds Alle bliver fjernvarmeområde- det samme gælder et industriområde ved Knøsgårdsvej og Møllebækken i Aabybro. Projektet i industriområdet går i gang hurtigst muligt og ved Knøsgårds Alle i løbet af 2023.

I Brovst bliver Terndrupvej og Industrivej konverteret fra naturgasområde til fjernvarmeområde, og her bliver det Brovst Fjernvarme, der leverer fjernvarmen. Forventet opstart er i 2023.

- Vi vil gerne, at man i Jammerbugt Kommune har mulighed for fjernvarme. Både fordi det er et ønske hos borgerne, og fordi vi vil sikre, at der er mulighed for en stabil og grønnere energikilde i kommunen. Derfor er vi i kommunalbestyrelsen imødekommende over for at godkende de forskellige fjernvarmeprojekter rundt omkring, ligesom vi med en varmeplan for 2022-2023 vil sikre, at borgerne bliver oplyst om fjernvarmemuligheder, udtaler borgmester Mogens Christen Gade (V).

Varmeplan 2022-2023 er udarbejdet på baggrund af ny, national lovgivning, der indebærer, at kommunerne skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.