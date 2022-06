Støjberg: - Jeg har allerede tusindvis af vælgererklæringer

Det er blot få timer siden, at Inger Støjberg har meddelt, at hun vil starte et nyt parti.

Og hun har angiveligt fået en god start med at indsamle vælgererklæringer, selv om der har været nedbrud i it-systemet NemID.

- Jeg kan forstå, at lige nu har 9000 skrevet under. Der er stadig et stykke vej op til de 20, men det er gået hurtigere og bedre, end jeg havde turde håbe på, siger hun til TV 2 News torsdag middag.

Tallet er endnu ikke bekræftet, og da flere ventes at falde fra, skal hun samle et stykke mere end 20.182, som det kræves for at blive opstillingsberettiget.

Når en borger har afgivet en vælgererklæring, går der en uge, og så skal vedkommende bekræfte den, før den er endelig.

Derfor er det først om en uge, at det står klart, hvor langt Inger Støjberg reelt er.

Ritzau har spurgt Indenrigsministeriet, om det kan bekræfte, hvor langt Støjberg er med sit parti Danmarksdemokraterne.

/ritzau/