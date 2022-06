Støjberg: Jeg starter partiet Danmarksdemokraterne

Den rigsretsdømte tidligere Venstre-minister Inger Støjberg bekræfter til Skive Folkeblad, at hun starter et nyt parti, som hedder Danmarksdemokraterne.

- Det er mig, der har stiftet det nye parti, Danmarksdemokraterne, siger hun til avisen.

Det er bare fem uger siden, at hun fik sin fodlænke af efter at have afsonet en dom på 60 dages ubetinget fængsel fra sit hjem i Hadsund. Det er i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar.

Inger Støjbergs nye parti skal handle om meget mere end hård udlændingepolitik, hvilket ellers er det område hun i mange år har markeret sig på.

I interviewet fremhæver hun, at partiet vil sætte fokus på Danmark uden for København.

Danmarksdemokraterne er ikke et protestparti, og hvis det kommer i Folketinget er planen at indgå i forhandlinger og forlig, lyder det fra Støjberg.

Partinavnet "Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg" blev tirsdag godkendt af Valgnævnet, og hun kan nu gå i gang med at samle vælgererklæringer.

Det kræver i øjeblikket 20.182 vælgererklæringer at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget, som skal afholdes senest 4. juni næste år.

Mange kommentatorer spår et valg i efteråret, og dermed kan Støjberg få travlt, hvis hun skal nå at samle vælgererklæringer.

Efter Inger Støjberg forlod Venstre, der stemte for en rigsretssag, har der været mange spekulationer om hendes fremtid.

Kristian Thulesen Dahl sagde i sidste uge, at han ikke genopstiller ved næste valg for Dansk Folkeparti, som han har været formand for. Flere har spekuleret i, om han bliver en del af det nye parti.

Inger Støjberg vil fra torsdag klokken 13 stille sig til rådighed for pressen i nærheden af Hadsund.

