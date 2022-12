Støjberg raser: Sørgeligt hvis Venstre hellere vil have ministerbiler end holde deres løfte til minkavlere

NORDJYLLAND:Før valget var det et ufravigeligt krav fra blå bloks side: Minksagen skulle undersøges og ansvaret placeres.

- Det er ikke et retssamfund værdigt. Det er uretfærdigt for dem, der fik frataget deres livsværk. Og jeg kan love jer, at Venstre kommer til at forfølge hvert eneste lille spor af den her skandale, sagde Jakob Ellemann-Jensen i sin tale på Venstres landsmøde i 2021.

Men nu - knapt en måned efter valget - ligner det, at kravet er knapt så ultimativt.

For nok mener et overvældende flertal - 80 procent i følge Nordjyskes Panel Nordjylland - af blå, nordjyske vælgere, at de blå partier bør holde fast i det krav, men det er langt fra sikkert, at der nogensinde kommer en undersøgelse.

For både Venstre, Konservative og Moderaterne deltager fortsat i regeringsforhandlingerne, og de er muligvis klar på at droppe kravet for at komme ind i regeringsvarmen.

Hvad der helt præcist forhandles om, ved kun partiernes topfolk, men stiller V og K fortsat ultimative krav, er det i hvert fald ikke nogle, de taler højt om.

Nu siger Ellemann ikke længere, at der skal laves en undersøgelse, men i stedet, at der kan laves en advokatundersøgelse.

Det udsagn har allerede skabt splittelse i blå blok.

- Det er sørgeligt, og alt andet end ordentligt, hvis Venstre dropper kravet om en undersøgelse for at komme i regering. Jeg har svært ved at forstå, at ønsket om en ministerbil fuldstændig kan overskygge nødvendigheden af at få sat et rigtigt og ordentligt punktum i mink-sagen. Andet kan vi ikke være bekendt overfor de, der blev ramt af beslutningen. Mange har mistet både livsværk og identitet, da minkbranchen blev lukket ned. De har krav på at få undersøgt, hvad der er op og ned i sagen, siger Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.

Hos Venstre er det suverænt formand Jakob Ellemann-Jensen, der bestemmer hvilke krav, partiet skal have opfyldt for at gå med i regering, og derfor ved det nordjyske V-folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen, heller ikke om partiet fortsat stiller krav om en advokatundersøgelse.

80 procent af de blå, nordjyske vælgere mener stadig, at det er vigtigt at få en advokatundersøgelse af minksagen. Hvor står du og Venstre i den sag?

- Vi er gået til valg på en undersøgelse, og det er i princippet ikke ændret. Men på den anden side så har Ellemann jo sagt, at alt er til forhandling. Og jeg ved ikke, om det også omfatter en advokatundersøgelse - så tæt sidder jeg ikke på forhandlingerne, siger Preben Bang Henriksen (V).

Hvordan vil du have det med at Venstre dropper kravet mod at få en plads i regering?

- Det vil jeg ikke blande mig i. Vi får desværre ikke en regering, der 100 procent følger Venstres program. Alle kommer til at give sig. Jeg aner ikke, om en advokatundersøgelse er et af de steder, hvor vi kommer til at give os.

Hvordan Moderaternes nordjyske folketingsmedlem ser på sagen er uvist. Mohammad Rona, er ikke vendt tilbage på Nordjyskes henvendelse.

Fra de konservative holder Per Larsen dog stadig fast i kravet om en advokatundersøgelse.

- Det holder vi fast i. De mennesker, der har været udsat for det, har selvfølgelig krav på, at der bliver placeret et politisk ansvar. Der er jo ikke nogen, der tror på, at det var en beslutning, som Mogens Jensen traf alene. Jeg håber stadig på, at der kommer en undersøgelse. Det er ikke et krav, jeg kommer til at give køb på.

Heller ikke for en eventuel plads i en regering?

- Nej, jeg syntes, at det er for essentielt. Vi kan ikke have den sag flagrende i luften. Vi skal have vished, siger Per Larsen.