Støjberg: Vi får ikke en blå regering med Ellemann som V-formand

Jakob Ellemann-Jensen har sagt "endegyldigt" farvel til "den blå familie".

Det mener Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, efter at Venstre-formanden torsdag aften til Berlingske kaldte årtiers blokpolitik for et "historisk fænomen".

- Det står desværre efterhånden klart, at vi ikke får en borgerlig regering, så længe Jakob Ellemann er formand for Venstre, siger Inger Støjberg i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Hun uddyber i et interview, "at det er et slag i ansigtet for det borgerlige Danmark".

Og mener, at det "det må være underligt at sidde som Venstre-mand i dag".

- Det kan godt være, Jakob Ellemann har det sådan, men når jeg taler med Venstre-folk, og dem taler jeg ofte med og med mange af, og det er ikke helt sådan, de ser på det – tværtimod. De ser sig som en del af den blå familie, siger Inger Støjberg.

Hos De Konservative undrer formand Søren Pape Poulsen sig over Venstre-formandens "så klare og tydelige" afstandtagen til blå blok.

- Mette Frederiksen tager da ikke afstand til den røde blok. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor han kommer med den her melding. Hvad skal det til for? Er der valg i morgen? Hvad er det han vil med det?

- Det undrer mig meget. Så taler han meget nedladende til os om vores "fantasiprojekter", siger Søren Pape.

Han mener, at Mette Frederiksen har fået "en tidlig julegave".

- Hun har fået en kæmpegave af Jakob Ellemann, der sådan set hælder sine gamle venner ned ad brættet og skipper sig fuldstændig ind i en regeringstækning, hvor Socialdemokratiet i mange, mange år sidder for bordenden.

Hverken Søren Pape eller Inger Støjberg forstår desuden Jakob Ellemann-Jensens kritik af samarbejdet i blå blok op til seneste valg.

Jakob Ellemann-Jensens interview med Berlingske kommer op til, at Venstre holder sommergruppemøde i Nordjylland og dermed sparker en ny politisk sæson i gang.

Han ser store perspektiver i samarbejdet over midten. Og inviterer de andre blå partier til at komme med.

- Jeg synes, at mine blå venner skulle overveje at komme med i stedet for at låse sig fast til noget, der hører fortiden til, siger Ellemann-Jensen til avisen.

Han afviser dog ikke, at der engang igen kan dannes en blå regering. Men det handler ikke om farver, siger Ellemann.

Jakob Ellemann-Jensen er netop vendt tilbage på arbejde efter et halvt års sygemelding med stress.

