Støjplagede naboer blev hørt - nye regler for skræmmekanoner

SKRÆMMESKUD:En landmand må se sig om efter andre metoder til at skræmme fugle væk fra sit foder. Det er slut med at bruge gaskanon.

Naboer til landmanden har klaget til Mariagerfjord Kommune over støj fra gaskanonen: Børn, som sover i barnevogn under åben himmel forstyrres, og hunde stresses.

I udvalget for teknik og miljø er der lydhørhed over for naboernes problem. Derfor har politikerne lige nikket til nye regler for brug af gaskanon i Mariagerfjord Kommune.

I den konkrete klagesag betyder det, at landmanden må indstille "skydningen". Det skyldes, at der ligger tre ejendomme inden for 600 meter fra gaskanonen.

- Vi synes ikke, det er fair, at man ikke kan bo i nogenlunde fred på landet. Der findes andre metoder til at skræmme rågerne væk, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF).

- Man kan lægge et net over foderet. Det er besværligt, fordi man hele tiden skal flytte på nettet, når man tager af foderet. Men det kan lade sig gøre.

- Man kan også bruge et oppusteligt fugleskræmsel, eller sætte en rævefigur på en robot, som fuglene bliver skræmt af, når de ser den fra luften.

- Man kan også bruge et apparat med rovfugleskrig, nævner Jørgen Hammer Sørensen.

Landmandens brug af gaskanon Ejer af gaskanonen oplyser, at kanonen anvendes til bekæmpelse af råger.

Fuglene prikker hul på overdækningen af ensilage og spiser husdyrenes foder. Ekskrementer fra fuglene kan medføre en smitterisiko.

Ejeren beretter også, at han skærmer ensilagen med net, men da der ligger en sikkerhedsrisiko i at flytte på nettet, dækkes den ikke tilstrækkeligt til, at brug af gaskanonen kan undgås.

Ejer af gaskanonen oplyser, at gaskanonen er indstillet til at skyde hvert 5. minut, og at han bruger kanonen så lidt som muligt og nogle gange med dages mellemrum. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Mariagerfjord Kommune har siden 2019 håndteret fire klager om støjgener fra husdyrbrugs brug af gaskanoner mod fugleflokke.

I den aktuelle sag har kommunen fået en samlet klage fra ni ejendomme. Tre af boligerne ligger indenfor 600 meter fra støjkilden, mens fire boliger ligger mellem 600 og 1.000 meter derfra.

Forvaltningen i Mariagerfjord Kommune pointerer, at nogle af beboelserne i området ikke har del i klagen over støj fra gaskanonen.