Supersygehus i økonomisk ruin: - Staten må hoste op

NORDJYLLAND:Peder Hvelplund, nordjysk MF og sundhedsordfører for Enhedslisten, er ikke imponeret efter de seneste meldinger om yderligere budgetoverskridelser og endnu en udskydelse af deadline på byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

- Det er selvfølgelig dybt bekymrende, men det er også udtryk for, at der fra starten har været meldt en økonomiramme ud fra statens side i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne, som ikke har været realistisk, siger Peder Hvelplund, der mener, at budgetterne skulle have haft luft til de mulige budgetoverskridelser, der kan opstå under store anlægsprojekter.

- Problemet er, at enhver budgetoverskridelse bliver betalt af patienter og personale gennem forringelser af projekterne. Det er klart, at det er helt uacceptabelt, er den klare udmelding fra Peder Hvelplund.

Enhedslisten har før rejst et krav til regeringen om, at der skal laves en revision af hele økonomien bag kvalitetsfondsbyggerierne. De store byggeprojekter med de såkaldte supersygehuse er finansieret gennem en statslig kvalitetsfond, og det er altså denne oprindelige økonomiske ramme, som Enhedslisten kræver revideret.

- Dermed kan vi få sikret, at den ekstra regning, der måtte opstå, ikke bliver betalt af patienter og personale, men bliver dækket af staten.

Der har dog ikke været udbredt lydhørhed over for det krav på Christiansborg. Regeringen har ikke været villig til at kigge på det, og det samme gør sig gældende hos et stort flertal i Folketinget. Det ærgrer Enhedslistens sundhedsordfører, der peger på, at det nok ikke er de sidste budgetoverskridelser, man kommer til at høre om i forbindelse med byggeriet af NAU.

- Det er ret indlysende, at når alle byggeudgifter stiger, så er der budgetoverskridelser til alle projekter. Så er det absurd, at man fastholder budgettet, og siger, at det skal ske indenfor den eksisterende ramme, siger Peder Hvelplund, der mener, at folketingspolitikerne løber fra ansvaret.

Konservativ støtte

Men måske skal Peder Hvelplund ikke længere kigge langt efter hjælp. Hans ordførerkollega fra Konservative Per Larsen, der i øvrigt også er nordjysk regionsrådsmedlem, ser også gerne, at regeringen kigger på mulige løsninger for at hjælpe regionerne.

- Jeg er ikke 100 procent enig med Peder Hvelplund i, at budgetterne skulle have haft luft til overskridelser fra begyndelsen, siger Per Larsen.

- Men når situationen nu er, som den er, så synes jeg, at man skal sikre, at regionerne får mulighed for at finansiere overskridelserne på en måde, som ikke kommer til at gå ud over den behandling, som patienterne får. For det er klart, at hvis man bliver pålagt nogle store omkostninger til finansieringer og afdrag på lån, så risikerer man, at der bliver færre penge til drift.

Peder Hvelplund kræver en revision af økonomien med henblik på at dække de overskridelser, der må være. Er De Konservative også villige til at gå med til at stille det krav?

- Det er helt sikkert, at vi vil gøre alt for at få lavet en model, hvor det ikke kommer til at gå udover driften af hospitalerne. Det allerbedste ville være, hvis staten trådte ind og dækkede de meromkostninger, der har været. Det får vi nok ikke regeringen til, men hvis vi så i hvert fald kan lave en model, hvor man måske kan få noget af det dækket af statsmidler og så måske noget lempelig egenfinansiering af resten.

Lad os sige, at der snart bliver udskrevet valg. Og lad os sige, at der kommer et borgerligt flertal. Vil det så stadig være konservativ politik, at man skal ind og være med til som minimum at delvist dække de her budgetoverskridelser?

- Jeg må tale for mit eget vedkommende, for vi har ikke drøftet det i folketingsgruppen. Men jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan for at sikre, at hospitalerne ikke bliver tynget af store gældsposter, som kommer til at gå udover den daglige drift.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Vi ville gerne have spurgt, om regeringen er villig til at kigge på en eller anden form for dækning af budgetoverskridelserne. Han er ikke vendt tilbage.