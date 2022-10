Test dig selv: Er du mest enig med Messerschmidt, Vermund eller Støjberg?

Hvilket parti er du mest enig med: Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige eller Danmarksdemokraterne? Folkepartist, ny borgerlig eller dansk demokrat - Du har sikkert en god idé om, hvilket af de tre partier du er mest på linje med, men har du egentlig styr på, hvad de mener? Vi prøver at hjælpe dig lidt ad vejen med ti (mere eller mindre) seriøse spørgsmål.

Svar på, hvilket udsagn du er mest enig i, og vi viser dig, hvilket parti der passer bedst til dig.

Du er en Dansk Folkeparti-vælger! Du er en Dansk Folkeparti-vælger! Du vil have lukkede grænser og flere penge til dyrene og de ældre. Og så lever du fint med at have en formand, der spiser østers i de fine saloner, for Morten kan også drikke fadøl på Bakken sammen med os andre.

Du er en Nye Borgerlige-vælger! Du er Nye Borgerlige-vælger! Du vil have skatten banket ned, tørklæderne ud af alle offentlige institutioner, og du står hellere uden for en dårlig politisk aftale end at gå med i en middelmådig. Og så bliver du aldrig træt af at se på Pernille Vermund-selfies, for hun er bare sådan en frisk pige.

Du er en Danmarksdemokraterne-vælger Du er, som folk er flest. Du drikker cola og spiser flæskesteg og hvidt toastbrød med Nutella. Og så er det ikke så vigtigt for dig at fortælle andre om alle dine holdninger, for folk ved nok, hvad du mener.

Hvad mener du om Arne-pension?

Hvad mener du om EU?

Hvad er din yndlingsdrik?

Skal Danmark ud af internationale konventioner, der forhindrer os i at føre en strammere udlændingepolitik?

Hvad mener du om skattelettelser?

Hvad synes du om at forbyde muslimske hovedtørklæder i grundskolen?

Hvad synes du om aftalen om "vinterhjælp" til danskerne?

Hvad er din livret?

Hvis et familiemedlem er medlem af en kriminel bande, skal det medføre, at den nærmeste familie, forstået som forældre og umyndige børn, udvises af Danmark. Enig eller uenig?