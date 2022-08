Tidligere DF'er stiller op for Danmarksdemokraterne: - Jeg har ikke rykket mig

NORDJYLLAND:Nordjyske Lise Bech, der siden sin udmeldelse af Dansk Folkeparti i foråret har været løsgænger i Folketinget, er nu folketingskandidat for Danmarksdemokraterne. Det oplyste Inger Støjberg onsdag i et opslag på Facebook.

Nordjyske fangede Lise Bech, der har siddet i Folketinget siden 2015, over telefonen til nogle spørgsmål om sit kandidatur for Inger Støjbergs nye parti.

Du stiller op for Danmarksdemokraterne. Hvorfor det?

- Det gør jeg, fordi Danmarksdemokraterne er et borgerligt parti, der passer rigtig godt til mig, og har de samme værdier, som jeg har.

Hvordan passer de godt til dig?

- Det handler om, at det er vigtigt, at man tænker på, hvor det er, vi bor henne, og hvem det er, der er ude i produktionsdanmark. At vi sørger for, at der er arbejdspladser i hele Danmark. Det er ingen hemmelighed, at jeg har været landbrugs- og fødevareordfører i adskillige år. Derfor er det med fødevarer og landsbrugs- og fiskeriproduktion vigtigt for mig. Der er jeg på linje med Danmarksdemokraterne.

- Jeg har også altid sagt, at vi skal have mindre EU og mere Danmark. Det er det samme med mit nye parti. Vi skal bestemme noget mere i Danmark, så vi skal mere tilbage til det gamle EF, hvor det handler om samhandel mellem landene. Det er noget af det i hvert fald.

Dansk Folkeparti vil ud af EU, hvilket Danmarksdemokraterne ikke nødvendigvis vil. Har du rykket dig?

- Det ville Dansk Folkeparti ikke i starten. Da jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti, og i de fleste af de år, jeg var med, der sagde vi, at vi vil have mindre EU og mere selvbestemmelse i Danmark. Det var først i 2021, at det blev besluttet, at Dansk Folkeparti vil ud af EU. Når du er en del af et parti, så går du ikke imod partiets linje.

Var det lidt at sluge en kamel for dig, at være repræsentant for den EU-politik?

- Det var i hvert fald ikke noget, jeg gik og råbte højt om. Også fordi jeg som landbrugsordfører var klar over, at det ikke var noget, landbruget var særligt vild med, at man havde den holdning. Men jeg synes jo, at det virker lidt urealistisk at snakke om en udmeldelse af EU. Vi kommer aldrig ud af EU.

Men for Danmarksdemokraterne er EU ikke nødvendigvis dårligt som sådan - det er bare dårligt i den nuværende udformning?

- Jeg synes, at EU fylder for meget. Jeg synes, at EU vil bestemme for meget. Derfor lancerer vi jo også det her forslag med barsel, hvor vi vil give mere barsel til danskerne, så det ikke er EU, der bestemmer, at der skal være tvungen barsel. Det skal være mere fleksibelt.

Hvad med spørgsmålet om konventionerne. Har du skullet rykke dig der i forhold til din tid i Dansk Folkeparti? Sådan som jeg forstår Inger Støjbergs udmeldinger indtil videre, så skal man gå til grænserne, men der er ikke tale om, at man skal ud af nogen konventioner.

- Nej, men det er igen det her med, hvor realistisk det er, at vi som et lille land kan stå uden for det hele. Det er nemt at sige, men er det realistisk? Det, man skal huske med konventionerne, er, at de er lavet i en anden tid. Vi skal opdatere dem til nutiden.

Men har du selv skullet rykke dig på det her område?

- Det har jo været nemt at gå og sige, at vi vil ud af konventionerne. Jeg vil ikke sige, at jeg har rykket mig den ene eller den anden vej, for vi har også i Dansk Folkeparti sagt, at vi skal have rykket ved konventionerne.

Man må gå ud fra, at udlændingepolitikken vil komme til at fylde en del i Danmarksdemokraternes program. Vi ved ikke så meget om partiets politik endnu, men har det også betydet noget for dit skifte?

- Det har det jo. Det har været en del af det at være en del af Dansk Folkeparti. At man går ind for en stram udlændingepolitik. Og jeg håber da, at det er noget, vi kan mødes om partierne imellem. En fast udlændinge- og retspolitik.

Kan du løfte sløret for noget af jeres udlændingepolitik?

- Hvis man snakker retspolitik, så har vi søgt om at komme med i politiforliget. Det dækker over en masse ting. Men vores udlændingepolitik er jo, at når man kommer til Danmark, så skal man indrette sig efter vores kultur. Det sagde vi også i mit tidligere parti. Det kan ikke nytte noget, at det er danskerne, der hele tiden skal indordne sig. Det skal være omvendt. Hvis man vil bo i vores land, så indretter man sig efter, hvordan vi lever i vores land. Og det har ikke noget at gøre med, at vi vil ind og bestemme noget om folks tro. Det er en privat ting.

Er der noget konkret i forhold til kvoteflygtninge, asylstop, hjemsendelser eller lignende, der er på tegnebrættet?

- Der kommer noget løbende, og det er helt sikkert, at der kommer noget inden valget. Det bliver en fast og hård udlændingepolitik.

Har der nogen problemer eller personlige kvaler med, at Inger Støjberg modtog en historisk hård dom ved rigsretten sidste år?

- Overhovedet ikke for mig personligt. Når man har udstået sin straf, så er papiret blankt. Vi har også dømte, der sidder i fængslerne, som vi indsluser i samfundet igen bagefter. Det må gælde alle. Uanset hvem man er.

Men der er jo hverv, hvor det ikke er sådan.

- Sådan er det. Men jeg synes, at det er vælgerne, der skal bestemme, om hun er værdig eller ej. Jeg har i hvert fald ingen problemer med det. Slet ikke.