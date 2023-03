Forlod DF sidste år - nu har han fundet nyt parti

Løsgænger Kristoffer Hjort Storm, der er rådmand i Aalborg Kommune og tidligere medlem af Dansk Folkeparti, skifter til Danmarksdemokraterne.

Det fortæller han til Radio4.

- Det bliver spændende at være en del af et nyt parti, der stadig er under udvikling og på den måde kunne være med til at forme politikken, siger han.

Efter 12 år i Dansk Folkeparti meldte han sig i juni sidste år ud i frustration over den massive uro og de interne magtkampe i partiet. Samtidig følte han sig ikke inddraget af partiledelsen.

- Nogle gange sker der det i et forhold, at man udvikler sig forskelligt. For mit vedkommende har det faktisk stået på i en længere periode, hvilket jeg også har givet udtryk for flere gange, skrev han dengang på Facebook.

Og efter ni måneder har rådmanden altså besluttet sig for at arbejde videre for Danmarksdemokraterne.

- For mig er Danmarksdemokraterne det parti, som passer bedst til mine visioner for samfundet, siger Kristoffer Hjort Storm til Radio4.

Det gælder blandt andet partiets ambition om at skabe et Danmark med bedre balance mellem land og by, hvilket var partiets store mærkesag ved valget.

Overfor radiostationen beskriver partiformand Inger Støjberg (DD) den nordjyske rådmand som en dygtig og driftssikker politiker.

- Jeg er derfor glad for, at han nu repræsenterer Danmarksdemokraterne i byrådet i Aalborg. Vi samler på dygtige mennesker i partiet, og det glæder mig, at han har tilsluttet sig flokken, siger hun til Radio4.

De seneste uger har byrådsmedlemmer i flere jyske kommuner tilsluttet sig Danmarksdemokraterne fra Dansk Folkeparti.

I alt råder Støjbergs parti nu over 20 byrådsmedlemmer på tværs af landet. 15 er skiftet fra Dansk Folkeparti, fire fra Venstre og en enkelt fra en lokalliste.

/ritzau/