Tidligere V-rådgiver: Hun er en mulig kommende statsminister

NORDJYLLAND:I sidste uge viste en undersøgelse, som Epinion lavede for Danmarks Radio, at mere end 60 procent af de adspurgte ikke vidste, hvem den nordjyske Venstre-kvinde Marie Bjerre er.

Kun tre andre ministre er mere ukendte i befolkningen end Marie Bjerre, der altså er minister for både digitalisering og ligestilling.

Men nu forudser Morten Reimar, der er forfatter og tidligere rådgiver for Venstre, at alle kommer til at kende navnet Marie Bjerre.

Han spår hende nemlig en fremtid som mulig kommende formand for Venstre – og som mulig statsminister.

Det sker i en kommentar i Altinget.

Morten Reimar kalder Marie Bjerre et politisk stjerneskud og fortæller, at hun blandt kollegaerne på Christiansborg har ry for at være hårdtarbejdende med en nidkær grundighed. Hun har karisma og en likeability, du ikke kan træne dig til.

Og lige så vigtigt, hun er jyde og kvinde.

Morten Reimar mener, at Bjerre appellerer til begge lejre i Venstre - både by-Venstre og landbrugs-Venstre.

- Hun er ung og moderne, men uimodstrideligt Venstre-politiker ind til benet. Desuden er hun kvinde i et parti, der har eksisteret i 113 år uden en kvindelig formand. Mange er begyndt at kigge på Bjerre som den, der skal ændre på det. Måske ikke næste gang, der skal en ny formand til, men en skønne dag. Og skulle det ske, ja så er næste skridt derfra altså at gå efter statsministerposten, skriver Morten Reimar i Altinget.

Han mener dog, at hun mangler et prestigeprojekt, der kan slå hendes navn fast hos dem, der ikke kender hende - og så er det ikke så vigtigt, at hun sidder i et af de mindre ministerier.

- Man siger, der ikke findes små ministerier, kun små ministre. Og Bjerre har alle forudsætninger for at blive en stor minister. Derfor skal hun ikke stille sig tilfreds med at være en driftsminister, der bare holder gryden kogende. Hun skal se det som en mulighed for at markere sig fra et udgangspunkt, de færreste forventer ret meget af.

Femte flest personlige stemmer

Selvom Marie Bjerre på landsplan er ukendt – i hvert fald i forhold til at hun besidder en ministerpost – er hun kendt blandt vælgerne i Nordjylland.

Hun blev første gang valgt til folketinget i 2019, og ved folketingsvalget i 2022 fik hun 9744 personlige stemmer, hvilket var cirka 1000 færre end stemmeslugeren Preben Bang Henriksen (V).

Af alle Venstre-kandidater i hele landet, var hun den der blev valgt med femte flest personlige stemmer.