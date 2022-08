Tilbage i politik: Men køerne skal der stadig være tid til

NORDJYLLAND:Egentlig var det planen, at han ville bruge tiden på at passe firmaet, fritidslandbruget og de 14 øko-køer. For det er - siger han selv - der han føler sig mest hjemme. I naturen, med fysisk arbejde.

Politik og internationale topjobs var Christian Friis Bach færdig med.

For efter en lang karriere, hvor han nåede at være international chef i Folkekirkens Nødhjælp, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, folketingsmedlem og udviklingsminister og senest et job som undergeneralsekretær i FN, var det ikke lige planen, at han skulle tilbage i politik. For her er alt andet end den ro, han finder hos køerne.

- Hvis man ser på hvad politikere er udsatte for på sociale medier og det pres, der er på politikere i dag, så er det et hårdt job.

Men så gik hans parti - de radikale, som han har været medlem hos siden han var 16 - nærmest i opløsning. Morten Østergaard måtte gå af som formand efter en sag om seksuelle krænkelser, og interne stridigheder gjorde partiets fremtid usikker.

- Jeg var meget i tvivl, om hvorvidt jeg skulle gå ind igen og har i lange perioder sagt, at det skulle jeg ikke. Men til sidst valgte jeg at sige ja, siger Christian Friis Bach, der stiller op i Hjørring-kredsen og bliver nordjysk spidskandidat for de radikale ved kommende folketingskandidat.

Han afløser Marianne Jelved på den post, der ved de sidste mange valg har givet en plads på Christiansborg. Sammen med nordjyske partifæller er han ved at gøre klar til en valgkamp, der godt nok ikke officielt er startet endnu.

- Hvis ikke Mette Frederiksen udskriver et valg inden folketinget åbner er jeg sikker på, at vi får et valg senest 25. oktober. For så vil det blive udskrevet gennem en mistillidsdagsorden. Så vi er klar til valgkampen. Jeg har et fantastisk hold i Hjørring, og der er god gejst allerede. Vi sover med skoene på lige i tiden.

- Jeg har sagt til min kreds, at jeg vil beholde virksomheden, og at jeg måske bliver en lidt anderledes politiker den her gang. Uanset hvad bevarer jeg min virksomhed og mine køer. Det har jeg brug for. Der er jo også andre folketingspolitikere, der har et erhverv ved siden af.

Du bor på Sjælland, men stiller op i Hjørring. Hvorfor?

- Jeg har behov for at stille op et sted, hvor jeg føler at jeg hører til. Og det gør jeg med Nordjylland - ikke mindst Hjørring-området. Jeg har en stor familie, og jeg har lidt jord deroppe. Jeg er kommet der hele mit liv, og jeg føler, at jeg hører til.

Noget andet, der også har splittet de radikale er den 3. Limfjordsforbindelse. På Christiansborg stemmer I for, men de radikale i Aalborg er i mod. Hvor står du i den sag?

- Principielt er jeg ikke for store nye vejprojekter, men i praksis vil jeg sige to ting: Respekt for den beslutningsproces, der har været. Radikale har nu tre gange stemt for anlæggelsen, og når man har indgået en aftale skal man stå ved den. Det andet er, at jeg også har respekt for den virkelighed, de mennesker, der skal på arbejde syd for Limfjorden, står i.

Hvis du kommer ind hvad vil så være dine mærkesager?

- Jeg vil knokle meget for klima og natur, for uddannelse og efteruddannelse, og så menneskerettigheder og demokrati både i udlandet og i Danmark. De er også under pres i Danmark. Der er faldende tillid til demokratiet, og det er et stort problem. Vi står overfor en økonomisk krise i Danmark, og det bliver afgørende med en politik, der gør det muligt fortsat at drive virksomhed og landbrug i Danmark. Der mener jeg, at jeg har noget at bidrage med.

Kan radikale gå med i en regering, der vil arbejde for at udføre den nuværende regerings planer om at sende asylansøgere til Rwanda. Skal Socialdemokratiet droppe de planer, hvis I skal med i regering?

- Nej, det kan ikke komme med i et regeringsgrundlag, at vi skal sende de folk, der banker på vores dør for at få beskyttelse, til Rwanda. Ikke kun fordi, det udfordrer menneskerettighederne, men også fordi, det er en rigtig dårlig ide. Praktisk, politisk og etisk er det en dårlig løsning. Hvis andre lande kopierer den model vil det kun skabe større flygtningeudfordringer i fremtiden. Kommer jeg i Folketinget vil jeg godt garantere, at vi ikke kommer til at bakke op om den løsning. Det vil svare til, at vi forsøgte at løse klimakrisen ved at skubbe co2 ud over landets grænser. Vi har jo ikke en flygtningekrise i Danmark. Vores flygtningesystem fungerer faktisk godt. Det er ikke vores store udfordring i Danmark nu. Der er større udfordringer med at skaffe nok hænder i vores sundhedsvæsen, med klima og bæredygtighed og i vores uddannelsessystem.

Du gik selv af som minister, da det kom frem, at du - uden at vide det - havde ansvaret for, at Lars Løkke Rasmussen fløj på første klasse i forbindelse med den såkaldte GGGI-sag. Burde Mette Frederiksen have fulgt dit eksempel?

- Den, der har magten har også ansvaret. Hvis der bliver rejst alvorlig kritik af beslutninger og den embedsførelse, der har været, så er det et politisk ansvar. Så duer det ikke at sige, at man ikke vidste noget om det - det er stadig et politisk ansvar. Derfor syntes jeg, at det havde været et stærkt signal, hvis statsministeren havde valgt at gå, og så udskrive valget selv, siger Christian Friis Bach, der ikke kommer til at bruge al sin tid i Folketinget.

- Jeg har sagt til min kreds, at jeg vil bevare min virksomhed og mine køer. Det har jeg brug for.