Yderligere to i exit

To bestyrelsesmedlemmer, Leif Pedersen og Lotte Rosenberg, har valgt at følge formand Bo Uggerhøj og næstformand Lars Karlsson i deres exit fra posterne i bestyrelsen for Frederikshavn Havn.

Det oplyser borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S), i en pressemeddelelse.

Borgmesteren beskriver de to bestyrelsesmedlemmers valg om at forlade bestyrelsen som naturlige.

Beslutningen kom på et møde mellem de tilbageblivende, efter formandsskabets valg om at stoppe.

Derfor skal der nu findes fire og ikke kun to nye medlemmer.

Det arbejde er allerede igangsat, skriver borgmesteren, hvor der arbejdes på at finde de rette kompetencer til bestyrelsen.

Indtil de fire er fundet, består bestyrelsen af Flemming Berg Christensen, der er valgt af og også selv blandt medarbejderne på havnen, samt John Lamp Henriksen og June Menne, der begge er udpeget af byrådet.

Ejeren af havnen, Frederikshavn Kommune, ønsker en bestyrelse, der har fokus på videreudviklingen af havnen.

At formandsskabet er stoppet, fordi havnen har økonomiske vanskeligheder, afviser Birgit S. Hansen, selvom havnen skylder halvanden milliarder kroner.

- At de er fratrådt er helt udramatisk og planlagt. Vi fik i starten af året at vide, at de efter ti år i bestyrelsen, mente, at tiden var inde til at finde nye kræfter, har hun udtalt.