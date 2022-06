Ulovlige aftaler: Torben går fortsat efter erstatning

AALBORG:Ejendomsudvikler Torben Nielsen, der blandt andet står bag det store byggeri på hjørnet af Østre Allé og Dag Hammerskjølds Gade, har ikke opgivet at få erstatning for de ekstra ting, han er blevet nødt til at lave som følge af en udbygningsaftale med Aalborg Kommune.

Aftalerne, der blandt andet indebærer, at private bygherrer selv skal stå for vejkryds og andre former for infrastruktur, blev sidste år undersøgt af et advokatfirma, der konkluderede, at de var i strid med planloven, fordi de ikke var frivillige. Og derfor meldte Torben Nielsen allerede i marts måned ud, at han ville anlægge søgsmål. Han mener nemlig, at det er urimeligt, at han skal betale for dele af åbningen af Østerå på Godsbanearealet.

- Der bliver formentligt fremsendt noget til kommunen indenfor 14 dage, fortæller han.

Hvor stort kravet bliver, kan Torben Nielsen dog ikke sige noget om endnu, men han har tidligere fortalt Nordjyske, at udbygningsaftalen har kostet ham 6,1 mio. kroner. Og da andre bygherrer har haft tilsvarende udgifter, ville han dengang ikke udelukke et kollektivt søgsmål. Men den ide har han nu droppet.

- Der er faktisk mange, der gerne vil være med, men af principielle årsager har vi besluttet os for at køre sagen alene. For hvis vi vinder, mener juristerne, at de andre bare kan gå op til skranken med dommen i hånden og forlange deres tilgodehavende udbetalt, siger han.

Selvom mange af de udbygningsaftaler, Aalborg Kommune har indgået, har vist sig at være ulovlige, har kommunen ikke selv tænkt sig at tage initiativ til at udbetale erstatning. Blandt andet fordi, der ikke er nogen retspraksis op området, men også fordi det kan være svært at afgøre, hvad aftalerne reelt er værd, da bygherrerne ofte også har fået noget af en vis værdi til gengæld - for eksempel lov til at bygge højere.

Men trods de individuelle aftaler mener Torben Nielsen sagtens, hans sag kan komme til at danne præcedens for andre.

- Det er selvfølgelig ikke noget tag-selv-bord. Og så alligevel - for nu har kommunen jo spillet bolden over til os og spurgt, om vi vil rejse sag, og det vil vi gerne. Og vinder vi så, kan de andre udviklere gå videre, og så får kommunen bolden tilbage på sin banehalvdel og skal gøre op med sig, om den vil nægte at udbetale erstatning og tage en sag på det, forklarer han.

Det kan således nemt komme til at gå lang tid inden, der foreligger en endelig afgørelse. Men det er Torben Nielsen forberedt på.

- Lige så snart vi rejser den her sag, vil det - selvom vi kører solo - være et vink med en vognstang til alle de andre bygherrer om, at de skal gå ind og sørge for, at deres sager ikke bliver forældede, hvis de har tilsvarende krav. Så ja, det kan tage lang tid, men det er ikke afgørende for os, påpeger han.