Trods klage over sommerhusbyggeri er gravearbejdet i gang

BLOHUS:Maskiner har i den seneste uges tid været i gang med de store graveskovle på Ankerhusvej og har fjernet et 90 kvadratmeter stort sommerhus og et stykke af klitten på grunden for at skabe plads til et nyt hus på 180 kvadratmeter.

Sagen har vakt opsigt hos flere af områdets naboer, der mener, at naturen bliver taber, når man tillader byggeri af store huse, der betyder, at det er nødvendigt at fjerne en del af den eksisterende klit.

Også Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt er gået ind i sagen og har indgivet en klage til Planklagenævnet over sagen.

Foreningen har i sin klage påpeget, at der er tale om et byggeri, som "forudsætter omfattende terrænregulering og flytning af klitlandskab, hvoraf store dele er hede, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven".

Flere af områdets naboer mener, at naturen bliver taber, når man tillader at fjerne en del af den eksisterende klit. Privatfoto

Klagen afventer nu en afgørelse fra Planklagenævnet, men i ventetiden fortsætter maskinerne ufortrødent med at gøre grunden klar til et nyt sommerhus.

Og det møder kritik hos naturfredningsforeningen, som mener, at en verserende klage bør have opsættende virkning på byggeriet, hvilket vil sige, at byggeriet ikke kan indledes, før der foreligger en afgørelse.

- Det er hovedrystende - hvad sker der, hvis nu vi vinder klagen om et års tid, og det viser sig, at der er givet en ulovlig dispensation. Vil det så betyde, at sommerhuset nedrives og klitten genskabes, siger Søren Rosenberg, der undrer sig over, at bygherren ikke har modtaget besked om, at der er en verserende sag.

- Vi har modtaget en kopi af byggetilladelsen, hvor der ikke står noget om, at der er indsendt en klage til Planklagenævnet, siger Søren Rosenberg.

- Det burde være oplyst overfor bygherre, at evt. opstart af sommerhusbyggeri og terrænregulering sker for egen regning og på eget ansvar, da nævnet kan ende med at give et afslag til dispensationen, siger Søren Rosenberg.

Naturfredningsforeningen kritiserer, at en verserende klage ikke har opsættende virkning på sagen. Privatfoto

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V), oplyser, at det ikke fremgår af byggetilladelsen, at der er indgivet en klage til Planklagenævnet, da klagen ikke har opsættende virkning.

- Når klagen ikke har opsættende virkning, kan bygherren gå i gang med byggeriet, siger Michael Krogsgaard.

- Bygherren er orienteret om, at Danmarks Naturfredningsforening har indgivet en klage. Viser det sig, at Planklagenævnet giver Danmarks Naturfredningsforening medhold i klagen, er det bygherrens risiko, hvis byggeriet er i gang, siger han.

Ifølge formanden for Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, Søren Rosenberg, har Planklagenævnet oplyst, at klagen ikke har opsættende virkning, og at nævnet senere vil tage stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen.