TV 2: Rigsrevisionen skal undersøge ministres kreditkortbrug

Rigsrevisionen skal undersøge ministres brug af kreditkort, erfarer TV 2 tirsdag. Ifølge mediet skal undersøgelsen omfatte alle ministre siden 2015.

Beslutningen blev truffet mandag efter et møde hos Statsrevisorerne, skriver TV 2.

Rigsrevisionen skal dermed have et indblik i kontoudtog fra både nuværende og tidligere ministres betalingskort, som de har benyttet i tjenstlig sammenhæng.

For nylig gik Folketingets Ombudsmand ind i sagen om fødevareminister Rasmus Prehns (S) brug af statens kreditkort på restauranter. Det skete på baggrund af en række historier i Ekstra Bladet.

I et tilfælde havde ministeren afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgik, at han havde spist middag med en navngiven journalist.

Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket ministeren siden har erkendt.

Rasmus Prehn vil dog ikke fortælle, hvem han så spiste middag med i juni 2020, da han var udviklingsminister under Udenrigsministeriet.

Han har sagt, at han har betalt middage med journalister, som i første omgang var betalt med ministerkortet, tilbage.

Det samme skulle ifølge Rasmus Prehn være gældende for drikkepenge betalt med ministerkortet.

Han har ikke kunnet svare på, hvordan det kunne ske, at han skrev et forkert navn på bilaget fra restauranten Undici.

- Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildest talt sige, at jeg har haft hovedet under armen.

- Hvad denne fejl skyldes, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet, sagde Rasmus Prehn i august under et samråd.

Statsrevisorerne er politisk udpegede og har til opgave at kontrollere statens udgifter. Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere.

De seks statsrevisorer er i øjeblikket formand Klaus Frandsen (R), næstformand Frank Aaen (EL), Henrik Thorup (DF), Troels Lund Poulsen (V), Mette Abildgaard (K) og Leif Lahn Jensen (S).

/ritzau/