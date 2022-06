Se billederne: Familie og venner tog afsked med Uffe Ellemann-Jensen

POLITIK:Store blomsterkranse lå side om side på kirkegulvet, da tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen tirsdag blev bisat i Holmens Kirke.

Venner, familie og tidligere kolleger var samlet i kirken for at mindes den karismatiske politiker.

Uffe Ellemann-Jensen døde 18. juni efter længere tids sygdom. Han blev 80 år gammel.

Den tidligere Venstre-formand havde før sin død selv planlagt sin bisættelse. Det var hans ønske, at det skulle foregå i Holmens Kirke.

Det har hans søn Jakob Ellemann-Jensen, nuværende formand for Venstre, skrevet på sine sociale medier:

- Han har selv planlagt bisættelsen før sin død. For vores far vidste godt, at det snart var tid til at tage afsted, og derfor var han som sædvanligt et skridt foran os andre, skriver sønnen. Den tidligere Venstre-formand startede sin politiske karriere i 1977, hvor han for første gang stillede op til Folketinget for Venstre i Aarhus.

Uffe Ellemann-Jensen bisat

22











































Han var i perioden 1982-1993 Danmarks Udenrigsminister. Han forlod Folketinget i 2001.

Før sin tid i politik gjorde han sig som journalist på Berlingske, og efterfølgende blev han ansvarshavende chefredaktør på Børsen.

Han efterlader sig sin hustru Alice Vestergaard, sine fire børn og ti børnebørn.