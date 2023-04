Unge demonstrerede ved møde om ny skolestruktur

VESLØS:Det udløste stående bifald og begejstrede tilråb, da en flok unge med store skilte indtog Hannæs Hallen i Vesløs ved Thisted Kommunes borgermøde tirsdag aften.

Med udsagn som "Skal vi blive i storbyen?" tog de unge opstilling i hallen, lige inden formand for Børne- og Familieudvalget Peter Larsen skulle byde velkommen.

Forinden måtte flere stole slæbes ind i hallen til dette første af tre borgermøder om kommunens nye skolestruktur.

Repræsentanter fra flere skoler var mødt op for at høre nærmere om baggrunden for kommunens udspil, som har vakt røre i lokalsamfundene. Men måske især for at få muligheden for at give deres holdning til kende overfor forvaltningen og Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

- Jeg håber, alle får en god og saglig debat, og at der vil være en god tone, opfordrede Peter Larsen.

Herefter redegjorde direktør for Børne- og Familieforvaltningen Lars Sloth og chef for Undervisning og Dagtilbud Per Overgaard for forvaltningens planer for den nye skolestruktur.

Thisted Kommune driver i dag 15 skoler fordelt på 17 matrikler, med skolestørrelser fra ca. 50 til 520 elever. Syv skoler eller matrikler har under 100 elever.

Høringsperioden løber frem til 24. maj.

Opdateres...