Valgpodcast: Radikales udmelding om 3. Limfjordsforbindelse er ren valgflæsk

NORDJYLLAND:Når folketingskandidat for Radikale Venstre Christian Friis Bach står med Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, på havnen i Aalborg, og snakker om at sætte Egholmslinjen på pause - er det så Radikal politik eller rendyrket valgflæsk?

Det spørgsmål har vært på Nordjyskes Valgpodcast, Dan Grønbech, med i studiet til de to politiske journalister Anders Sønderup og Johannes Jacobsen.

Ja, det er faktisk det helt store spørgsmål i dette afsnit af podcasten, og det er det af én årsag:

Ingen i podcaststudiet havde inden valgkampen troet, at 3. Limfjordsforbindelse skulle fylde noget. Aftalen er der i form af et bredt indgået transportforlig.

Så hvorfor er det, at Radikales topkandidat i Nordjylland pludselig kaster 3. Limfjordsforbindelse ind i valgkampen? Ja, den store analyse kan du høre i dagens afsnit, men dommen er klar:

Det er ren valgflæsk.

Lyt til podcasten her på siden eller lige der, hvor du lytter til dine podcasts. Og husk, at du kan få dit spørgsmål eller din kommentar med i programmet ved at skrive til valgpodcast@nordjyske.dk