Ved sidste valg kæmpede han mod belægningen på hovedgaden i Vodskov. Nu vil han i Folketinget for Inger

AALBORG:Venstres byrådsgruppe i Aalborg blev et medlem fattigere onsdag.

For efter mindre end et år i byrådet sagde Peter Lindholt farvel til Venstre - nu stiller han i stedet op til Folketinget for Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Det kom bag på den øvrige V-gruppe, der aldrig havde hørt Peter Lindholt snakke om landspolitiske ambitioner.

Afskeden - siger han - skyldes ikke lokalpolitik, han har kun godt at sige om både kredsbestyrelsen og de nu tidligere byrådskollegaer. Årsagen er landspolitik.

- Min beslutning er truffet på baggrund af, at jeg ikke har været enig med Venstre om politikken omkring politiforliget, organdonation, identitetspolitikken og behandlingen af Inger i forbindelse med barnebrudssagen og tilgangen til Rigsretssagen. Endvidere har Venstre flere gange skiftet holdning over natten, siger Peter Lindholt, der ikke har den store politiske erfaring.

Han blev valgt ind første gang, han stillede op for Venstre i Vodskov. I valgkampen var en af hans mærkesager kampen mod belægningen på hovedgaden i Vodskov, men den sag kommer han ikke - hvis han bliver valgt - til at tage med til Christiansborg.

- Du kommer fra et parti, der er meget begejstret for EU og vil overholde de internationale konventioner. Har du skiftet holdning?

- Forskellen på de to partier er ikke så stor. Inger står mere fast, end de har gjort. Hvad EU angår, så gør det ikke noget at være lidt skeptisk, og konventionerne skal ændre sig med tiden, siger Peter Lindholt, der i en uges tid har vidst, at han ville være blandt partiets folketingskandidater. Han tog selv kontakt til partiformanden og spurgte, hvad hun havde tænkt sig.

Ved siden af politik arbejder han i afdelingen for tung trafik hos Nordjyllands Politi. Han er 56 år, har lige fejret sølvbryllup med Jette, og de har to børn.