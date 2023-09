Venstre-borgmestre om afgift i køledisken: Det eneste rigtige

Erling Bonnesen, der er Venstres fødevare-, miljø- og landbrugsordfører, kalder i Jyllands-Posten en afgift på varer i købmandsdisken for en god idé, og samtidig advarer han mod at lægge afgiften på landbruget.

Det vækker begejstring hos en række Venstre-borgmestre.

En af dem er Niels Jørgen Toft Pedersen fra Thisted Kommune, som bakker 100 procent op om Erling Bonnesen, fortæller han.

- Hvis du skal minimere CO2-udledningen, så bliver du nødt til at lægge afgiften på varen ude i butikken, siger han.

Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, har torsdag skrevet på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter, at alle skal bidrage til den grønne omstilling, også landbruget.

Venstre tager først stilling til en model for CO2-afgiften, når en ekspertgruppe på sagen er kommet med anbefalinger, skriver Dahlin.

Også Erling Bonnesen nævner i interviewet med Jyllands-Posten, at partiet venter på anbefalingerne, før en endelig model klarlægges.

Men ifølge Niels Jørgen Toft Pedersen ”er det noget sludder, at man skal vente på eksperterne for at have en politisk holdning”.

- Så der er opbakning til Erling Bonnesen i den holdning, han har. Det behøver du ikke have en ekspert for at regne ud. Jeg er rimelig kontant her, siger Thisted-borgmesteren.

Ib Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune, kalder afgifter på fødevarer i disken i stedet for på landbruget for ”det eneste rigtige”.

Han mener heller ikke, der kan være tvivl om, hvor Venstre står.

- Jeg tror, der er nogle i medierne, der gerne vil så tvivl om, hvor Venstre står i det her. Det tror jeg aldrig, der har været. Jeg synes, det er sagt klokkeklart hver gang: Vi ønsker ikke at udfase dansk produktion.

Søren Smalbro, Venstre-borgmester i Hjørring Kommune, er selv landmand. Også han er glad for Bonnesens melding.

- Jeg må bare sige: Hold da op, hvor har Erling Bonnesen en pointe her.

