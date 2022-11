Vermund kalder Thiesen uhæderlig: Hun bør droppe sit mandat

Efter folketingsmedlem Mette Thiesen mandag meldte sig ud af Nye Borgerlige for i stedet at blive løsgænger i Folketinget, tager hendes tidligere formand Pernille Vermund nu bladet fra munden.

Og hun er ikke tilfreds med, at et af Nye Borgerliges seks mandater fra folketingsvalget tirsdag nu er forsvundet.

- Det, mener jeg, er både tarveligt og uhæderligt overfor de af Nye Borgerliges vælgere, der for blot en uge siden stemte hende i Folketinget på vores partiliste, skriver Pernille Vermund i en pressemeddelelse.

- Hun burde give sit mandat videre til sin suppleant.

Mette Thiesens udmelding af partiet skete kort efter, at Pernille Vermund i en anden meddelelse anklagede sin kollega for sammen med hendes kæreste at have sendt "intimiderende og truende" beskeder til en medarbejder i partiet.

Medarbejderen, der ifølge B.T. er ekskæreste til Thiesen, blev også overfaldet på valgnatten af Mette Thiesens kæreste.

Det sidste har Mette Thiesen undskyldt og påtaget sig ansvaret for, da hun lod kæresten komme med til festen, selv om han ikke var inviteret.

Anklagen fra Vermund om chikane og trusler er Mette Thiesen dog ikke enig i. Ifølge Vermund havde Mette Thiesen krævet medarbejderen fyret.

- Med henhold til det foregående forløb, som beskrevet af Pernille Vermund, vil jeg blot bemærke, at alting har to sider, skrev Mette Thiesen på Facebook, da hun meldte sig ud af partiet.

- Desværre er der ikke blevet lyttet til min, og denne er derfor heller ikke en del af mediernes dækning. Jeg bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget, alt for længe, og som jeg havde svært ved at håndtere selv. Jeg var skrøbelig og sårbar - men der blev desværre ikke lyttet.

Mandag aften langer Pernille Vermund på ny ud efter Mette Thiesen i sin seneste pressemeddelelse.

- Man kan ikke tage ansvar for at lovgive for alle danskere, når man tydeligvis besidder en så dårlig dømmekraft, at man underlægger sig en kæreste, der er både truende og voldelig, skriver Vermund.

Hun skriver videre, at medarbejderen i partiet måtte på skadestuen efter overfaldet på valgnatten.

Ifølge Vermund har han "været plaget af chikaner og trusler" i månedsvis.

- Jeg beklager, at det kom der til (at Mette Thiesens meldte sig ud, red.), men jeg må fastholde, at i vores parti vil vi på ingen måde acceptere chikane, trusler og vold. Det er ikke Mette, der er offer i denne sag, skriver Vermund.

Ved valget tirsdag blev Mette Thiesen genvalgt for Nye Borgerlige med 4357 personlige stemmer i Nordsjællands Storkreds.

I 2017 blev hun første folkevalgte nogensinde for Nye Borgerlige, da hun blev valgt til kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune for partiet.

Klokken 19 afholder Nye Borgerlige hovedbestyrelsesmøde på Christiansborg, hvor Mette Thiesen-sagen blandt andet vil blive drøftet.

/ritzau/