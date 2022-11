Vermund: Mette Thiesen har sendt truende beskeder til medarbejder

Folketingsmedlem Mette Thiesen (NB) og hendes kæreste har sendt "intimiderende og truende" beskeder til en medarbejder hos Nye Borgerlige.

Det oplyser partiets formand, Pernille Vermund, i en pressemeddelelse.

De intimiderende beskeder blev sendt fra Mette Thiesens sociale medier. Desuden har politikerens kæreste i september opsøgt medarbejderen og truet ham, lyder det.

Efterfølgende blev der ifølge Vermund holdt et møde mellem Thiesen og Vermund samt sekretariatschef Lars Eldrup.

- Desværre ville Mette Thiesen ikke selv tage ansvar for truslerne og chikanen mod vores medarbejder, til trods for at hun så passivt til, da medarbejderen den søndag blev truet af hendes kæreste, og til trods for, at de intimiderende beskeder over telefon, som indgik på alle tider af døgnet, blev afsendt fra hendes sociale medie, skriver Vermund.

Der blev heller aldrig givet en undskyldning, lyder det videre.

- Det er en ganske alvorlig sag, som jeg ad flere omgange har bedt Mette Thiesen om at tage ansvar for at få løst.

- Desværre er Mette Thiesen ikke parat til at påtage sig ansvaret. Hun mener tværtimod, at løsningen ligger i at afskedige medarbejderen.

- Det kommer ikke til at ske. Sådan opfører vi os ikke i Nye Borgerlige. Det er ikke ofret, der skal straffes, skriver Pernille Vermund.

Der er nu indkaldt til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde mandag aften klokken 18, hvor sagen skal drøftes. Herefter vil det være op til partiets hovedbestyrelsesmøde at beslutte, hvad der skal videre ske i sagen.

Hovedbestyrelsesmødet holdes klokken 19, oplyser partiet til Ritzau. Et medlem kan ekskluderes fra partiet, hvis der er et almindeligt flertal i hovedbestyrelsen.

Mette Thiesen er indkaldt til forretningsudvalgsmødet for at forklare sig.

- Vold og trusler er helt uantageligt både i politik og på en arbejdsplads, og derfor har vi i ledelsen taget denne sag dybt alvorligt fra første dag, vi hørte om den, skriver Pernille Vermund videre.

- Og jeg kommer ikke til at vige tilbage for at drage den rigtige konklusion – også selv om det i yderste konsekvens vil betyde farvel til et centralt medlem af partiet valgt til Folketinget.

Mette Thiesen har siddet i Folketinget for Nye Borgerlige siden 2019 og blev genvalgt tirsdag med 4357 personlige stemmer.

Ved partiets valgfest blev hendes kæreste smidt ud efter at have angrebet medarbejderen. Ifølge Vermund havde Thiesen fået at vide, at kæresten ikke var velkommen ved festen grundet de tidligere sager.

Kæresten greb angiveligt fat i den ansatte, tvang ham mod jorden, hvorefter andre personer blandede sig og førte kæresten væk fra festen.

Tidligere mandag erkendte Thiesen, at hun har udvist dårlig dømmekraft ved at tage sin kæreste med til valgfesten i tirsdags.

- Min kærestes opførsel i tirsdags var uacceptabel, og den tager jeg selvfølgelig afstand fra, skriver hun i en sms til B.T.

Ifølge B.T. har den partiansatte og Thiesen tidligere haft et forhold.

