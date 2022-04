Vi er ikke alene i trafikken

LEDER:Alt for mange bilister blæser på fartgrænserne.

Det er en kendsgerning, som nok ikke kommer bag på særligt mange, men den bliver desværre endnu engang slået fast i en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik står bag.

Her svarer hver sjette bilist, at han eller hun ofte eller engang i mellem kører over 100 kilometer i timen - eller mere - de steder, hvor fartgrænsen er 80. I Nordjylland er billedet cirka det samme som på landsplan.

Og det er især på landevejene, hvor der sker flest trafikulykker med alvorligt tilskadekomne og dræbte personer. Det er i særdeleshed høj fart, der er årsagen. Derudover er det især de unge, der kører for hurtigt. Blandt de 17-34-årige bilister er det hver fjerde, som kører 100 km/t eller mere på landevejene. Det er over tre gange så mange som blandt bilister over 66 år.

Den høje fart er et alvorligt problem, og der findes desværre ingen enkel løsning.

Tidligere har Nordjyske beskrevet, hvordan Nordjyllands Politi har udpeget tre strækninger her i landsdelen, hvor man har sat særligt ind mod for høje hastighed. De tre strækninger er motorvejen til Hirtshals, Hadsund Landevej og på landevejen mellem Aabybro og Fjerritslev. Her er tusindvis af bilister blevet registeret til at køre alt for stærkt.

De fleste af os kan nok hurtigt blive enige om, at vanvidsbilisme og hasarderet bilkørsel er uforsvarligt og utilstedeligt. Alligevel er der alt for mange af os, der træder for hårdt på speederen og ser stort på vores fælles regler. Alt for mange må åbenbart ikke mene, at reglerne gælder lige præcis dem - eller at deres tid er vigtigere end de andre bilisters. Eller måske mener de bare, at de har lidt bedre kontrol over bilen og styr på trafikken end andre, hvorfor det berettiger dem til at køre lidt stærkere?

Der kan sikkert være mange mere eller mindre bevidste ræsonnementer, men uanset hvad bør man overveje alvorligt, om man er en af dem, hvis fod hviler lidt for tungt på speederen - og om det ikke er en adfærd, man bør stoppe øjeblikkeligt. Ulykker kan desværre ikke forhindres, men blot få kilometer hurtigere end det tilladte kan have fatale konsekvenser.

Vi skal minde os selv om, at vi ikke er alene i trafikken. De 5-10-15 kilometer, vi kører for stærkt, kan risikere at have fatale og uoverstigelige konsekvenser - ikke bare for os selv, men for vores pårørende og eventuelt andre involverede.