Voldsom kørsel: Bilister laver donuts ved idrætscenter

FJERRITSLEV:En sort BMW 1 cirkler rundt i donuts på parkeringspladsen.

Det er ikke første gang, der er voldsom kørsel på p-pladsen.

Men denne gang er det fanget på video og lagt på Facebook.

Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev vil nemlig gerne gøre opmærksom på problemet med bilister, der somme tider bruger p-pladsen til andet end parkering.

Videoen lagde de derfor på Facebook med teksten:

”Den sølvgrå bil til højre i billedet holder lidt i vejen, så vi ikke kan få varer ind i cafeteriaet. Nogen der ved hvem ejeren er??”

- Vi forsøgte at angribe det lidt humoristisk an, forklarer centerleder Søren Konnerup.

Tilbagevendende problem

Ifølge centerlederen svinger det, hvor ofte de donut-glade bilister kommer forbi p-pladsen.

Men det er et problem, forklarer centerlederen, for p-pladsen er ikke tiltænkt hæsblæsende kørsel.

- Vi har jo børn og unge, der kommer i idrætscentret, og det er en parkeringsplads, der primært bruges til svømmehallen.

- Det er ikke det, vores område er beregnet til, siger centerleder Søren Konnerup. Arkivfoto: Torben Hansen

Ud over den voldsomme kørsel, oplever centeret også, at der på p-pladsen holder biler modsat hinanden, så førerne kan tale sammen. Bagefter finder personalet altid pizza-bakker og tomme øldåser, forklarer han.

- Jeg tror, det er et udtryk for, at de keder sig.