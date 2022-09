Yderligere to nordjyske områder i spil til at huse vindmøller højere end Eiffeltårnet

JAMMERBUGT/BRØNDERSLEV:Først var et område beliggende i Store Vildmose mellem Brønderslev og Jammerbugt kommuner udpeget som egnet til et nyt nationalt testcenter. Nu er yderligere to områder i Jammerbugt Kommune i spil som arealer, hvor der skal være mulighed for at teste vindmøller på op til 450 meters højde.

Det sker efter, at regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance 1. september vedtog , at yderligere tre mindre områder med plads til tre-fire vindmøller, skal med i puljen. I alt skal der findes plads til otte testvindmøller, og det er endnu uvist, om politikerne vælger et eller flere områder. De tre mindre områder omfatter to områder i Jammerbugt Kommune og ét område i Tønder Kommune.

Derfor er øjnene nu blevet rettet mod et 739 hektar stort område, som ligger en kilometer syd for Brovst og grænser op mod Limfjorden. Ifølge Bolig- og Planstyrelsens screening er der fundet en bolig i området, som er delvist omfattet af Natura 2000 habitatområdet og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde.

Desuden er et område to kilometer syd for Arentsminde og cirka syv kilometer sydvest for Aabybro udtaget som potentielt hjemsted for testvindmøller. Der er tale om et areal på omkring 938 hektar, der grænser op mod Ulvedybet, og der er ingen boliger i området.

Hverken arealet i Store Vildmose eller de to nye områder står på borgmester Mogens Chr. Gades ønskeseddel.

Her kan testvindmøller blive placeret Jette Klokkerholm

- Vi har ikke interesse i at etablere nye vindmølleparker, hvilket vi i øvrigt også har vedtaget i kommunalbestyrelsen, men der er tale om et landsplandirektiv, som vi i kommunerne ikke har nogen indflydelse på, siger Mogens Chr. Gade (V) og tilføjer, at Jammerbugt Kommune er med helt i front, når det gælder om at levere grøn energi, og derfor umiddelbart ikke er den kommune, der står først for i forhold til at lægge jord til et nyt testcenter.

- Som kommune ligger vi på en tredjeplads over de kommuner, der leverer mest vindenergi, så jeg føler, at vi har taget broderparten af ansvaret for den grønne omstilling, siger han.

Kommuner opfordrer til borgerinddragelse

De to borgmestre i henholdsvis Jammerbugt og Brønderslev kommuner deltog forleden i et møde med ministeren på området, indenrigs-og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), og borgmestrene fra Esbjerg og Tønder, som også har fået udpeget områder som egnede i deres kommuner.

- Det er en meget centralt styret proces, og i forbindelse med mødet gav vi udtryk for, at staten må tage ansvar for projektet, herunder borgerinddragelse og løbende information til borgerne. Vi gjorde det ligeledes tydeligt, at det er ministeriet og styrelsen, der må varetage de nødvendige planlægningsmæssige og miljøvurderingsmæssige tiltag, siger Mogens Chr. Gade og bakkes op af sin kollega i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V).

- Når Folketinget beslutter, at der skal etableres et testcenter, må det også påtage sig ejerskabet og ansvaret for processen, da der er tale om et nationalt behov for et sådant testcenter, siger han.

Begge borgmestre slår desuden til lyd for, at berørte borgere i lokalsamfundet skal have en kompensation.

Nyt testcenter for vindmøller Bolig- og Planstyrelsen har i samarbejde med vindbranchen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Energistyrelsen identificeret seks områder, der er egnede til etablering af samlet otte testpladser med mulighed for opstilling af vindmøller med en totalhøjde på op til 450 meter.

Der er tale om testfaciliter, der er klar til at håndtere de højeste vindmøller i verden, som er beregnet til opstilling ude på havet, når de er færdigtestet, fremgår det af Bolig- og Planstyrelsens beskrivelse af projektet.

Seks områder er efter en indledende screening udpeget som egnede: et område som ligger i Tønder/Esbjerg Kommune, et område i Esbjerg Kommune, et område i Brønderslev/Jammerbugt, et i Tønder Kommune og to områder i Jammerbugt Kommuner. Kilde: Bolig- og Planstyrelsen VIS MERE

Endnu er det ikke besluttet, hvor det tredje testcenter placeres, og om de i alt otte kommende testvindmøller, skal placeres i ét eller flere områder. Næste skridt er, at samtlige seks områder skal gennemgå en såkaldt målrettet screening, hvor alle oplysninger om arealerne indsamles.

Ifølge Michael Herborn fra Bolig- og Planstyrelsen vil der her blive kigget på den mest hensigtsmæssige placering af testfaciliteter og forhold, der kan begrænse placeringen som eksempelvis naturforhold, habitat- og fuglebeskyttelsesinteresser, forhold til infrastruktur, forsvarsinteresser, mulighed for tilslutning til elnettet, forholdet til naboer og økonomiske konsekvenser.

Når resultatet af den målrettede screening foreligger, vil aftalekredsen tage stilling til udpegning af arealer til et tredje testcenter.

Beslutningen træffes formentlig omkring årsskiftet.