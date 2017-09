Politikadetter er tidligst ved grænsen om nogle uger

DANMARK: En aftale om politikadetterne kom i sidste uge på plads, men de nyuddannede kadetter må vente lidt endnu med at komme i gang med arbejdet ved grænsen.

Da overenskomsten var klar for en uge siden, forlød det, at kadetterne kunne begynde fra på søndag, 1. oktober. De skal dog først igennem nogle ugers kursus, før de faktisk kan komme i sving ved grænsen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til DR Fyn.

Politiet kommer ikke med en præcis dato for, hvornår politikadetterne så får første arbejdsdag.

Holdet med de første politikadetter er på 53, og de skulle egentlig være begyndt allerede 1. september, hvor de skulle aflaste politiet ved grænsen.

Ifølge Rigspolitiet var det hele tiden planen, at kadetterne skulle på kursus og derfor ikke skulle stå ved grænsen 1. oktober.

Steffen Daugaard, der er formand for Fyns Politiforening, er dog af en anden mening - også hvad angår de almindelige betjentes udsigt til at komme tilbage til deres normale arbejde på Fyn.

- I virkeligheden så skulle de (kadetterne, red.) være startet den 1. september, men 1. oktober skulle de gerne være klar. Og så skulle vi hjem til Fyn og sagsbehandle sager på Fyn for fynboer, siger Steffen Daugaard til DR Fyn.

Det er Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen, der forhandlede en aftale om kadetterne på plads.

Parterne var længe uenige om en overenskomst. Staten ville have et nødberedskab skrevet ind i overenskomsten. Men Politiforbundet ville kun gå med til at skrive under på en hensigtserklæring.

Med aftalen blev der enighed om, hvordan man sikrer, at kadetterne i tilfælde af en fremtidig konfliktsituation kan løse opgaver af væsentlig betydning for Danmarks sikkerhed, samtidig med kadetterne har strejkeret.

/ritzau/