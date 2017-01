AALBORG: Aflønningen af udvalgsposterne i de politiske udvalg i Aalborg Kommune stiger til himmels som en forsinket nytårsraket.

På mandagens møde i magistraten besluttede et flertal nemlig at lade aflønningen af bl.a. 43 udvalgsposter i syv udvalg følge den lønstigning på 31,4 procent, som rådmænd og borgmestre har fået. Lønstigningen til rådmænd og borgmestre er tidligere blevet besluttet centralt i en aftale, som regeringen, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, De Radikale og De Konservative indgik i Folketinget. Hidtil har Aalborg Kommune haft et princip om, at udvalgsvederlaget skulle følge borgmesterlønnen, således, at summen af de årlige vederlag højst kan udgøre 185 procent af borgmesterens vederlag. Derfor var en forøgelse af udvalgsvederlaget på dagsordenen mandag. Enhedslisten stemte dog imod lønstigningen til udvalgsmedlemmerne, som samlet set løber op i næsten en halv mio. kr.

- Enhedslisten har stemt imod den her lønforhøjelse i Folketinget, og det gør vi så også i byrådet. Modsat lønstigningerne til rådmænd og borgmester, som er fastsat af Folketinget, så er det her noget, som vi i byrådet selv kan bestemme. Selvom det måske ikke er alverden af penge i lønforhøjelse, så mener vi sådan set, at de også kan bruges på noget bedre, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL), der selv får en årlig lønstigning med de nye regler på 191.737 kr.

Ingen grund til stigning

Han mener ikke, at der er grund til, at udvalgsposterne skal stige med 31 procent, da de menige byrådsmedlemmer som oftest har et arbejde ved siden af.

- Sammenlignet med hvad mange andre har at leve for, som deres eneste indtægt, så synes jeg jo ikke, at vederlaget er decideret dårligt. Nu blev selve byrådsvederlaget jo hævet sidste år, og nu er det udvalgsvederlagene oven i, der også er hævet.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) pegede tidligere i NORDJYSKE Stiftstidende på, at borgmesterlønnen ikke er blevet justeret siden 1994. Med hensyn til om det ikke er rimeligt nok at justere lønnen, så den følger lønudviklingen, siger Lasse P. N. Olsen

- I en tid, hvor hele den offentlige sektor må holde for, så synes jeg, at en lønstigning på over 30 procent er fuldstændig vild, så nej det mener jeg ikke.