Politiker meldt til politiet i bestikkelsessag

CHRISTIANSBORG: Folketingspolitiker Peter Skaarup (DF) politianmeldes i forbindelse med en retssag, hvor en række personer er tiltalt for at have givet eller modtaget bestikkelse.

Det oplyser Naja Wærness Larsen til Ritzau.

Hun er advokat for en af de tiltalte i bestikkelsessagen kendt som Atea-sagen.

DF-profilen, der tidligere har været retsordfører, anmeldes for at have blandet sig i sagen.

- Jeg har dags dato indgivet anmeldelse til Københavns Politi mod Peter Skaarup (MF, Dansk Folkeparti), jævnfør vedhæftede debatindlæg, oplyser hun.

I indlægget, som er udgivet på Jyllands-Postens hjemmeside, er følgende sætning faldet forsvarsadvokaten for brystet:

- Sagen drejer sig om smøring og bestikkelse af nu tidligere chefer i blandt andet Region Sjælland begået af it-selskabet Atea, der gerne ville beholde opgaven med at levere it-løsninger til Region Sjælland og derfor "smurte" de ansvarlige på regionskontoret med luksusrejser, it-udstyr og dyre middage.

- Det er forbudt, og det skal straffes. Der skal sendes et markant signal over for den slags i vores samfund, skrev Peter Skaarup.

Peter Skaarup tager imod en politianmeldelse med sindsro.

- Selvfølgelig skal politikere kunne diskutere de love, vi selv har udformet. Indlægget, jeg har skrevet, handler ikke om skyld eller ikke-skyld, men om det urimelige i det danske retssystem, hvor økonomisk kriminalitet straffes langt hårdere end personfarlig kriminalitet, siger han.

/ritzau/