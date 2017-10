Politikere beder om hjælp: Flere skal stemme

DANMARK: Valgdeltagelsen til kommunal- og regionsvalg har længe ligget langt under, hvad den er til Folketingsvalg. Det håber flere politikere at ændre på ved at kalde på hjælp fra erhvervslivet og civilsamfundet.

Specielt vil politikerne gerne have hjælp til at få flere unge til at stemme fremgår det af en pressemeddelelse fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Vi sender en appel til alle landets virksomheder, organisationer og foreninger - store som små - om at slå et slag for demokratiet.

- Vi har brug for hjælp til at gøre opmærksom på valget og fortælle danskerne, hvor vigtigt det er at deltage i lokaldemokratiet og sætte et kryds den 21. november, skriver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Indsatsen har fået aktører som McDonalds, Microsoft, spejderne og TDC med på vognen, men folkene bag initiativet vil gerne have endnu flere.

Ved kommunal- og regionsvalget i 2013 steg valgdeltagelsen faktisk til 71,9 procent fra 65,8 procent i 2009. Det var den første stigning i valgdeltagelsen ved et kommunalvalg, der ikke lå sammen med andre valg, i over 30 år.

Det tillægger KL en indsats fra firmaer og foreninger.

- I Aarhus solgte slagterne valgflæsk og bagerne valgkager, Silkeborg Kommune afholdt valgmøder for unge på ungdomsuddannelserne, Odder Kommune dækkede valgdagen med små film på Facebook.

- Regionerne holdt valgmøder på gymnasier, medierne spillede ind, og private virksomheder satte også fokus på valget på forskellig vis, skriver KL’s formand Martin Damm, der håber på en gentagelse.

Dansk Regioners formand, Bent Hansen, tror, at indsatsen kan sende valgdeltagelsen endnu højere op.

- Kigger man historisk var valgdeltagelsen høj sidste gang. Men sammenligner man med Folketingsvalg, hvor deltagelsen ligger på 87-88-89 procent, så vil vi gerne højere op.

- Vi mener faktisk, at de nære ting, som kommuner og regioner bestemmer over, er mindst lige så vigtige som de ting, man tager stilling til ved et Folketingsvalg, siger Bent Hansen.

