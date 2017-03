BRØNDERSLEV: 2017 er valgår, hvor der skal kæmpes om posterne i kommuner og regioner, og som opladning til efterårets intense valgkamp kan interesserede komme lidt ind bag facaden på politikerne.

Bag overskriften "Politikere er også en slags mennesker" står de to kendte journalister Søren Wormslev fra NORDJYSKE Medier og Jens Ringberg fra DR1, der begge er nordjyder af fødsel (Jens født og opvokset i Øster Brønderslev og Søren Wormslev i Nørresundby) og har et indbyrdes forhold, hvor de kan lide at "drille" hinanden lidt. De to vil gøre de fremmødte klogere, underholde dem lidt - og give dem lejlighed til at få svar på eventuelle spørgsmål om politikere, og skulle det udvikle sig til lidt debat gør det slet ikke noget.

- Vi får et indblik i det politiske maskinrum og hører om nogle af dem, der virker i det til daglig, sådan som det opleves af to professionelle iagttagere, fortæller biblioteksleder Bente Kristoffersen. Det bliver ikke en politisk debat, men et foredrag og debat om politik og demokrati.

- Der bliver rig mulighed for at udveksle meninger med de to.

Arrangementet, der er tirsdag klokken 19 på Brønderslev Bibliotek, er et samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og LOF Nord.