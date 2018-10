Politikere: Kom så med Star Wars

FREDERIKSHAVN: Kultur- og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune har besluttet at tildele Star Wars-projektet med 75.000 kroner, så filmoptagelserne kan gå i gang i Råbjerg Mile.

Med andre ord:

Lyssværd, stormtroopers, berømte danske skuespillere og amerikanske stuntmænd kan snart være det syn, der møder gæster i Råbjerg Mile.

Fødti Gærum

Filmproducer Jasmin Christensen, som er født og opvokset i Gærum, har nemlig søgt støtte til sit projekt om at lave en dansk produceret fanserie inden for Star Wars-universet.

- Det er fedt, at sådant et projekt kommer til Frederikshavn. Både med en lokal producent bag, der virkelig viser, hvad vores smukke naturområder også kan bruges til, men også med det fokus, der kommer på kommunen, siger Anders Broholm (V), som er formand for kultur- og fritidsudvalget.

Projektet er drevet af 200 frivillige, hvoraf elever fra FilmMaskinen, der er en filmskole i Frederikshavn, udgør en del.

Kan udvikle skolen

Og netop det aspekt var det mest interessante, da kultur- og fritidsudvalget skulle træffe sin beslutning.

- Det er et projekt, der passer rigtigt godt ind i forhold til FilmMaskinen og samarbejdet med dem er den primære grundt til, at vi støtter projektet. Det kan nemlig være med til at udvikle skolen som tilbud, og så er det samtidig en enorm mulighed for skolens elever, som får lov til at være med i en filmoptagelse af international kaliber, siger Anders Broholm.

På FilmMaskinen ser man frem til samarbejdet med Jasmin Christensen og de andre dedikerede deltagere i Star Wars-projektet.

Ikke første gang

- Det er ikke første gang, at vores elever er med i en stor filmproduktion - de har blandt andet været med i Gidseltagningen og Norskov. Men det er første gang, de er med i noget, der har fanbase over hele verden. Det er en stor produktion med stort potentiale, og den slags er rigtigt godt for vores elevers CV, siger Thomas Albæk Jakobsen, som er leder af FilmMaskinen og Musikskolen i Frederikshavn.

Eleverne skal være med som både indspilningsassistenter, lydassistenter og indspilningsledere i projektet.

- Projektet er i kategorien "fan ficton", men alligevel er der muligheder i det, som vores elever normalt ikke får - både i forhold til at arbejde inden for den populære verden, som Star Wars er, men også rent filmteknisk.

Og når projektet oven i købet er med til at brande kommunen, er jeg kun glad for, at kultur- og fritidsudvalget har valgt at støtte op om det, siger Thomas Albæk Jakobsen.

Stor omtale

Allerede nu har projektet - og dermed også projektets lokation - Råbjerg Mile - opnået stor omtale i både dagblade, tv og radio.

- Det kom lidt bag på os, hvor stor medieinteresse der har været. Men det er jo bare en cadeau til folkene bag projektet, slutter Anders Broholm.