Politikere: Rygeforbud er et overgreb

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune skal fortsat arbejde på at kvitte smøgerne.

Det vedtog et flertal i byrådet ved en afstemning på byrådsmødet torsdag aften.

Et flertal i økonomiudvalget blev for nylig enige om at indføre røgfri arbejdstid i kommunen fra 1. april næste år - til stor fortrydelse for DF’s Pia Adelsteen, der kalder beslutningen formynderisk.

Hun vil ikke vente på MED-udvalgets anbefalinger og havde bedt om at få rejst sagen på torsdagens byrådsmøde.

- Mit forslag er, at processen stoppes. Nogen mener, det er lidt for tidligt. Jeg mener, det er for sent, hvis vi skal høre MED-udvalget først.

- Det er spild af medarbejdernes tid. Jeg er modstander af at fortælle voksne mennesker, hvad de må og ikke må. Og det er jeg, uanset hvad MED siger, indledte Pia Adelsteen.

Hun fik opbakning fra Peder Larsen (SF) og Casper Hedegaard (RV).

Også Venstres Niels Erik Poulsen, Danny Juul Jensen og Jørgen Pontoppidan stemte for Pia Adelsteens forslag, mens resten af byrådet stemte for at lade MED-udvalget arbejde videre.

- Jeg mener, et forbud er et overgreb af værste skuffe, sagde Jørgen Pontoppidan (V) og henviste til sanger Johnny Madsen:

- Det er jo meget forskelligt, hvad folk mener er livskvalitet. For Johnny Madsen er det vist vin, smøger og noget tredje... Jeg vil hellere være sammen med Johnny Madsen, end dem der sidder og laver alle de her fine rapporter, lød det fra Venstre-politikeren, der fik hele bordet til at grine midt i den livlige debat.

Pia Adelsteen bemærkede, at rygeforbud ikke er DF-politik.

Hun fik dog ingen opbakning blandt sine egne i byrådet. DF’s Jan Andersen er idémanden bag forslaget om røgfri arbejdstid, og partifællen Jørgen Hammer Sørensen kaldte det "uartigt ikke at ville vente på MED":

- Pia er i mindretal i denne her gruppe.

- Vi misbruger medarbejdernes arbejdstid og gør dem til grin. Jeg appellerer til, at vi venter med diskussionen til efter sommerferien, sagde han.

MED-udvalgets anbefalinger er vigtige, pointerede borgmester Mogens Jespersen (V) og partifællen Erik Kirkegaard Mikkelsen.

- Hvad med den unge mand, der går i vejkanten om morgenen? Han må vel strengt taget ikke ryge, men vi er nødt til at have noget elastik, lød det fra Erik Kirkegaard Mikkelsen.

For SF’s Peder Larsen handler det "ikke så meget om rygning eller ej".

- Problemet er, at det er en hetz mod den betalte spisepause. Folk med selvbetalte spisepauser kan frit gå ud og ryge. Det er forskelsbehandling, sagde han.

Helle Mølgaard (V) mindede kollegerne om, at rygning hvert år koster Mariagerfjord Kommune 33 millioner kroner.

- Det kan vi ikke sidde overhørigt. Når jeg tager den liberale kasket af, kan jeg se, at der saftsuseme er nogle ting her, vi skal have kigget på, sagde hun.

Radikales Casper Hedegaard mente, at debatten blev meget sort-hvid.

- Det kommer næsten til at lyde som om, at man slår 14.000 mennesker ihjel, hvis man ikke er for et forbud, sagde han.

Byrådet genoptager diskussionen, når MED-udvalgets anbefalinger er klar.