Politikere vil fastholde aldersgrænse for alkohol

Selv om det tyder på, at mere end halvdelen af danskerne mener, at man skal være 18 år for at købe alkohol uanset styrke, er meldingen fra flere politikere, at det ikke ser ud til, at der bliver pillet ved satserne foreløbigt.

Det er en sørgelig udvikling, hvis man ikke mener, at en 17-årig er voksen nok til at købe og drikke en øl, lyder det fra Jeppe Jakobsen, der er medlem af sundhedsudvalget for Dansk Folkeparti.

- Det er en ærgerlig tendens, at vi ikke stoler så meget på ungdommen længere, og at vi tager al ansvaret fra dem.

- Hvis man gerne vil gøre noget for at sikre, at unge får nogle sunde alkoholvaner er det bedre, at man tager en snak med dem, siger han.

Halvdelen af danskerne mener, at unge skal være 18 år for at købe alkohol, viser en undersøgelse fra interesseorganisationen Alkohol og Samfund.

Som det er nu, skal man være 16 år for at handle ind til våde varer med en alkoholprocent på under 16,5.

Men i undersøgelsen er 1523 borgere blevet bedt om at tage stilling til aldersgrænserne, og 53 procent mener, at de skal ensrettes til 18 år.

Danmark er et af de lande i Europa, hvor unge drikker mest. Det er også blandt de lande, hvor alkohol er mest tilgængeligt for unge, lyder det fra organisationen.

Men at ændre grænsen vækker ikke umiddelbart opbakning på Christiansborg.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger i en kommentar, at det løbende bliver vurderet, om der er brug for nye initiativer for at bekæmpe en usund drukkultur.

– På alkoholområdet har vi dog heldigvis over mange år set en udvikling, hvor de unge drikker mindre og mindre. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi bare kan læne os tilbage.

- Men jeg tror ikke på en tilgang, hvor aldersgrænsen for køb af alkohol sættes yderligere op, siger hun til Alkohol og Samfund.

Hos Socialdemokratiet er spørgsmålet om en ny grænse heller ikke blevet taget op til genovervejelse, oplyser sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.

- Den aldersgrænse, der er nu, er den, vi har truffet politisk beslutning om. Vi har ikke haft nogen ny drøftelse, siger han.

/ritzau/