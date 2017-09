Politikere vil privatisere køreprøverne

HELE LANDET: Køre-elever skal ikke vente i måneder på at komme til køreprøve, fordi politiet er overbelastet. Derfor skal køreprøver privatiseres, mener Venstre ifølge Jyllands-Posten.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, lægger op til, at Færdselsstyrelsen fra 2019 skal overtage opgaven fra Rigspolitiet.

- Jeg har en forventning om, at vi fra 1. januar 2019 kan gennemføre sådan en ordning. Ud over at afskaffe de lange ventetider får vi som bonuseffekt, at vi aflaster Rigspolitiet, siger Kristian Pihl Lorentzen til Ritzau.

- De har rigeligt at se til med egentlige politiopgaver, herunder jagt på kriminelle bander og andet.

Færdselsstyrelsen skal autorisere prøvesagkyndige, så kvaliteten sikres. Det kan ske, som da man flyttede synet af motorkøretøjer fra politiet til private synshaller.

Køreprøver kan klares af tidligere kørelærere eller af politifolk, mener Kristian Pihl Lorentzen.

- Det er da oplagt. De har jo i særlig grad forstand på færdselsloven.

- Rundt omkring i landet vil mange være interesseret i at løse opgaven og få sig et levebrød. Og gennemføre køreprøver af høj kvalitet, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Siden skal privatiseringen ordnes af de to fagministre, justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Den nuværende situation er helt uacceptabel. Både for borgere og erhvervslivet samt erhvervschauffører, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, er ifølge Jyllands-Posten positivt stemt for forslaget.

Hos Dansk Kørelærer-Union er formand René Arnt enig i, at der skal ske noget, fordi politiet har travlt med mange andre opgaver.

Men kørelærerformanden advarer imod, at forslaget om at privatisere kan have en slagside.

- Vi er bekymrede for, at der kan gå konkurrence i køreprøveafviklingen, og det er der ikke nogen, der har interesse i, siger René Arnt.

Han mener i stedet, at den bedste løsning vil være at samle opgaven under Færdselsstyrelsen.

